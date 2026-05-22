- Potpuna zabrana saobraćaja biće na snazi od nedelje, 24. maja u 8 časova, pa do ponedeljka, 25. maja u 6 časova ujutru, zbog asfaltiranja kolovoza u punoj širini. Radovi će se izvoditi na delu puta u mestu Prilike, i to od skretanja za Radaljevo, kod mosta, do firme „Milutinović DOO”, saopšteno je iz nadležnog preduzeća.

Za vreme obustave, saobraćaj će biti preusmeren na alternativni putni pravac Arilje – Guča – Kotraža – Ivanjica – Prilike, koji će važiti za oba smera kretanja.

Nadležni navode da će zona radova biti obezbeđena odgovarajućom saobraćajnom signalizacijom, opremom i putokazima za usmeravanje vozila, kako bi se saobraćaj odvijao bezbedno i sa što manje zastoja.

Apeluje se na sve učesnike u saobraćaju da poštuju privremenu signalizaciju, prilagode brzinu uslovima na putu i planiraju putovanja u skladu sa izmenjenim režimom saobraćaja.