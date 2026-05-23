Ima 33 čvorića koji služe za molitvu, dok sveštena brojanica sadrži 100 čvorića. Iako je mnogi ljudi nose iz verskih razloga, postala je popularna i kao modni detalj.

Međutim, mnogi nisu sigurni kako tačno koristiti brojanicu ili šta učiniti ako pukne.

Tradicionalno, brojanica se koristi za brojanje molitvi, a ako se pokvari, trebalo bi je na odgovarajući način odložiti ili uneti u crkvu kako bi se osveštala, jer predstavlja simbol duhovnosti i poštovanja.

- Ključna poenta brojanice je da se čovek uz pomoć nje bolje fokusira na molitvu koju treba ponavljati. Molitva se izgovara kako bi se došlo do pročišćenja duše i uzvišenja - objašnjava za "Ženu" đakon Savo Milin.

- Molitva se govori i prelazi se od čvora do čvora kako bi se razvila koncentracija, samodiciplina i kako bi na kraju došlo do bogoviđenja. Biraju se različite molitve, a trebalo bi ovu izgovarati: "Gospode Isuse Hriste, Sine Božiji, pomiluj mene grešnog" - dodaje đakon.

Šta kada pukne?

Kada brojanica pukne, postoji verovanje da je nikako ne treba baciti, jer je obično osveštana ako je kupljena u crkvi. Umesto toga, mnogi misle da je treba spaliti, što je zapravo pogrešno. Pravi način da se postupi s njom jeste da se donese u crkvu kako bi bila pravilno osveštana ili odložena na odgovarajući način, u skladu s verskim običajima.

- Kako je brojanica nešto što dolazi iz crkve, kada se pokida, treba je odneti u crkvi ili u manastir i tu je i ostaviti - kaže nam protojerej- stavrofor Bojislav Petrović, paroh 10. šabački.

I krst nosimo pogrešno

Jasno je da je najbolje i kupiti je u crkvi iako se prodaje na najrazličitijim mestima. I nije jedina koja se od crkvenih stavri udaljila od svoje namene.

- Pojedini ljudi nose ogrlice sa krstom i onda krst stave preko odeće kako bi se video. To je dozvoljeno samo visokim sveštenim licama - napominje đakon Milin.