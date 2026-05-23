U iščekivanju bebe ili neposredno nakon njenog rođenja, pred roditeljima se nalazi važan zadatak: koje ime dati detetu?

Neko bira ime vodeći se ličnih željama, afinitetima ili porodičnim tradicijama, neko prema kalendaru, a neko prateći svetske trendove.

Međutim, ako želite da vaše dete živi srećnim životom, ima smisla uzeti u obzir značenje imena i izbeći one koji nose negativnu energiju i tešku sudbinu.

Prema ruskom verovanju, ova imena za devojčice mogu da na negativan način da utiču na sudbinu osobe:

Vera

Ukoliko nazovete devojčicu Vera, daćete joj unutrašnju jačinu da prevaziđe sve prepreke i nepokolebljivo se nosi sa svim životnim preokretima koje diktira sudbina i možete biti sigurni da će se nositi sa mnogim poteškoćama.

Vere, po pravilu, do blagostanja dolaze nakon suočavanja sa bolom i gubitkom, stoga, čak i ako dostignu neverovatne uspehe, često više nemaju snage da se raduju.

Aleksandra

Kao i svi vlasnici muškog imena, Aleksandra je prinuđena da neguje i pokazuje osobine karakteristične za suprotni pol. NJihova sudbina je usmerena da kroz život moraju da brinu o porodici, rođacima i svakodnevnim problemima koji često padnu na njihova krhka ramena. Aleksandra je po svojoj prirodi lenja, i više bi volela da radi nešto što joj prija, a ne ono što drugi od nje traže. Ovo neslaganje između prirodnih sklonosti i životnih okolnosti često njihovo postojanje čini nepodnošljivim.

Tamara

Tamare se često suočavaju sa izdajom, a izdaja im veoma teško pada - mogu doživeti nervne slomove, srčani napad, a ponekad se čak mogu okrenuti i alkoholizmu. Pored toga, dame sa ovim imenom, po pravilu, rano ostaju udovice ili se ne slažu sa prvim supružnicima (jednostavno ih napuštaju). Ako imaju sreće može se desiti da po drugi put zasnuju porodicu, toliko se emocionalno vežu za muževe da ih doslovno guše svojom ljubavlju i ljubomorom, a sebe beskrajnim sumnjama i strahovima. Sve ovo u velikoj meri komplikuje život Tamara koje se teško nose sa svojim osećanjima.

