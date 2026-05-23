Otac Predrag Popović više puta je govorio o ovoj temi i objasnio da mnogi pogrešno tumače šta zapravo znači poštovati crveno slovo.

– Nije problem ako uključite mašinu ili spremite ručak. Problem je ako ceo dan provedete u svađi, nervozi, ogovaranju i zlu – poručio je sveštenik u jednom od svojih obraćanja vernicima.

On objašnjava da je suština velikih praznika da čovek zastane, ode u crkvu, pomoli se i provede vreme sa porodicom, a ne da panično razmišlja da li je napravio greh zato što je nešto oprao ili sredio po kući.

– Bog sigurno neće kazniti majku koja je oprala veš ili skuvala ručak za decu – rekao je otac Predrag i dodao da ljudi često više veruju narodnim pričama nego veri.

Sveštenici ističu da se na crveno slovo ne preporučuju teški fizički poslovi, radovi na njivi, zidanje, kopanje ili poslovi koji mogu da sačekaju, ali da svakodnevne obaveze nisu greh ako su neophodne.

Posebno upozoravaju da su mnogi običaji vremenom prerasli u sujeverje. Tako su nastala verovanja da “ne valja” prati kosu, širiti veš ili koristiti kućne aparate, iako to nema direktno uporište u crkvenim pravilima.

– Praznik nije dat čoveku da bi se plašio, nego da bi našao mir – poručuju sveštenici.

Zato je mnogo važnije kako se ponašamo tog dana, da li smo nekome pomogli, oprostili ili pokazali poštovanje, nego da li smo uključili usisivač ili mašinu za veš.