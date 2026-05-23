Ove godine navršava se tačno devedeset godina od obretenja moštiju Svetog Zosima Tumanskog Čudotvorca, kao i decenija od obnove veličanstvene litijske tradicije i tradicionalnog presvlačenja svetiteljevih moštiju. Ova dva datuma svedoče o dubokim istorijskim korenima, neprekidnoj niti pravoslavne duhovnosti i nebrojenim čudima koja vekovima prate ovu svetinju u Eparhiji braničevskoj.

Manastir smešten u živopisnoj kanjonskoj dolini Tumanske reke, nadomak Golupca, u nedelju će ponovo postati središte duhovnog okupljanja desetina hiljada hodočasnika iz svih krajeva Srbije, regiona, ali i dijaspore. Sabranje koje je utemeljeno još u vreme ruskih monaha danas predstavlja jednu od najvećih živih molitvenih manifestacija naše crkve, objedinjujući vernike u zajedničkoj molitvi za zdravlje, mir i blagoslov.

Devet decenija od obretenja moštiju Tumanskog Čudotvorca

Prvi veliki povod za nedeljno slavlje jeste devedesetogodišnjica od dana kada su iz zemlje izvađene netljene mošti Svetog Zosima. Ovaj svetitelj, koji je u narodu prepoznat kao veliki iscelitelj, živeo je i podvizavao se u 14. veku, a njegov grob vekovima je bio mesto tihe molitve i uzdanja nevoljnih.

Kada su 1936. godine mošti Svetog Zosima svečano obretene, za manastir Tumane otpočela je potpuno nova era duhovnog procvata. Ruski monasi, koji su tada boravili u manastiru, pronašli su i iz zemlje izvadili netruležne mošti svetitelja. Od tog istorijskog trenutka, sveti kivot postao je glavno stecište stotina hiljada hodočasnika koji pod svodovima ove svetinje traže i pronalaze utehu, mir i zdravlje, čineći Tumane jednim od najvećih pravoslavnih svetionika našeg naroda.

Deset godina obnovljene tradicije ruskih monaha

Drugi značajan jubilej direktno je povezan sa zavetom koji je dugo bio prekinut. Nakon Oktobarske revolucije, ruski monasi koji su najpre utočište našli u manastiru Miljkovo, prešli su u Tumane, donevši sa sobom dubok duhovni poredak i strogost molitvenog pravila. Upravo su oni, odmah nakon obretenja moštiju 1936. godine, utemeljili tradiciju da se svake godine sa svetim moštima litijski pohodi svetiteljeva isposnica. Nažalost, ova divna i blagočestiva praksa bila je potpuno prekinuta tokom decenija komunističkog režima.

Tradicija je zvanično obnovljena 2016. godine, nakon dolaska novog, mladog manastirskog bratstva na čelu sa igumanom Dimitrijem Plećevićem. Od tada pa do danas, već punu deceniju, ovaj događaj okuplja reke vernika. Svake godine krajem maja, hiljade ljudi u dugoj, dostojanstvenoj koloni prate kivot sa moštima čudotvorca, obnavljajući zavet koji su ruski duhovnici ostavili u nasleđe srpskom narodu.

Svetinja koja podiže iz bolesničke postelje

Veličanstveni odziv vernika tokom prethodne decenije ne iznenađuje, budući da je manastir Tumane u narodu s pravom prozvan „Đerdapskim Ostrogom”. Ovaj naziv svetinja je zaslužila zbog nebrojenih, svakodnevnih svedočenja o čudesnim isceljenjima koja se dešavaju upravo pred moštima Svetog Zosima i Svetog Jakova.

Tumanski monasi vredno i pažljivo zapisuju priče ljudi koji su, nakon iskrene molitve pod ovim svodovima i pomazivanja uljem iz svetiteljskog kandila, uspeli da pobede najteže bolesti, prohodaju ili dobiju dugo željeno potomstvo. Upravo zbog toga, predstojeće nedeljno sabranje za mnoge hodočasnike neće biti samo čin obeležavanja istorijskih jubileja, već i prilika da lično zablagodare za čuda koja su im iz korena promenila živote.

Kroz šumu i kanjon do svetiteljeve pećine

Centralni događaj velike proslave biće upravo veličanstvena, tradicionalna litija sa moštima Svetog Zosima. Nakon Svete arhijerejske liturgije i obrednog čina presvlačenja, sveti kivot će biti iznet iz manastirske crkve. Verni narod će, predvođen sveštenstvom i monaštvom, krenuti na molitveni hod dug oko jedan kilometar.

Kolona hodočasnika kretaće se uređenom stazom koja vodi kroz gustu šumu i živopisni kanjon Tumanske reke, sve do drevne isposnice u kojoj se Sveti Zosim svojevremeno podvizavao. Ova pećina, duboko isklesana u steni, predstavlja autentično mesto tihovanja gde je svetitelj provodio dane u strogom postu i neprestanoj molitvi. Po dolasku litije pred pećinu biće služen svečani akatist i čitane molitve za zdravlje. Dolazak vernika u samu isposnicu predstavlja istinski vrhunac ovog velikog sabranja, koje iguman Dimitrije, opisuje „živu ognjenu molitvu i stub vere od zemlje ka nebu”.

Svetionik vere koji vekovima spaja i isceljuje

Proslava ova dva značajna jubileja u manastiru Tumane još jednom potvrđuje da ova svetinja nije samo istorijski spomenik, već živi i neugasivi izvor vere koji neprekidno teče.

Spoj devetodecenijskog poštovanja obretenih moštiju i decenije obnovljene ruske litijske tradicije na najlepši način pokazuje neraskidivu snagu pravoslavnog kontinuiteta i zajedništva. Ove nedelje, Tumane će ponovo biti mesto na kome se slavna prošlost i živa sadašnjost susreću u zajedničkoj molitvi za zdravlje, mir i spasenje svih onih koji sa dubokom verom i nadom dolaze pod svodove Tumanskog Čudotvorca.