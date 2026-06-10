Žute linije u lubenici često nas navedu da pomislimo kako smo kupili pokvaren plod i da je najbolje odmah ga baciti. Tu većina nas pogreši, jer žute linije u dve trećine slučajeva ne znače ništa loše.

Ipak, postoji jedna verzija koja zahteva oprez, a o tome kako prepoznati kada je lubenica zaista bezbedna za jelo, saznajte u nastavku.

Dve potpuno različite stvari koje izgledaju isto

Žile koje vidite mogu biti dve odvojene pojave, a oko ne razlikuje uvek koja je koja. Prva su prirodna provodna vlakna, ona koja su lubenicu hranila vodom i šećerom dok je rasla na njivi negde kod Srema u julu.

Druga je posledica stresa biljke ili kvarenja. Ista boja, dva potpuno suprotna zaključka. Zato se ne oslanjajte samo na boju, već na ono što prst oseti kad pritisne meso.

Kada su žute žile u lubenici sasvim bezopasne

Najčešći krivac je takozvana bela srž, mreža vlakana koja prolazi kroz središte ploda. Ako su te bele žile u lubenici čvrste, suve i meso oko njih je i dalje sočno i crveno, slobodno jedite.

To je samo vlaknasti skelet voća, ništa drugo. Ukus će tu i tamo biti malo blaži, ali nikakve štete nema. Ova vlakna se češće pojavljuju kod lubenica koje su brane par dana ranije nego što je trebalo.

Tu prestaje šala: znaci da lubenicu ipak bacite

Sasvim druga priča je kad pored žutih linija osetite i ostale alarme. Ako je meso oko žila mekano, kašasto i lako se urušava pod kašikom, to više nije bela srž, to je početak truljenja.

Pomirišite je. Kiselkast ili pomalo alkoholni miris znači da je fermentacija već počela i da je pokvarena lubenica pred vama. Šuplja sredina sa pukotinama bele ili sluzave prevlake je takođe jasan signal da je voće bilo pod hemijskim stresom.

Da li su žute linije u lubenici opasne po zdravlje?

Bezopasne bele žile nisu opasne i mogu se jesti bez brige. Opasnost postoji samo kada ih prati mek, kašast deo, kiseo miris ili sluz, što ukazuje na kvarenje i bakterije. U tom slučaju lubenicu bacite, ne probajte je.

Kako da na pijaci izbegnete ovu situaciju

Najbolja odbrana je da problem ne unesete u kuću. Na pijaci kucnite po lubenici i slušajte zvuk, dubok i pun znači zrelo voće, a visok i šupalj znači da je previše stajala. Okrenite je i pogledajte žutu mrlju na mestu gde je ležala na zemlji.

Žuta, krem mrlja znači da je sazrela na suncu i biće slatka

Bela ili zelenkasta mrlja znači da je obrana prerano, baš te često imaju žile

Težina mora biti veća nego što očekujete za tu veličinu

Najveći izazov nije lubenica sa belim ili žutim linijama, već naša navika da po boji odmah donesemo presudu.

Polovina ljudi baci sasvim dobro voće, a druga polovina pojede ono što je trebalo da završi u kanti. Pet sekundi pritiska prstom i jedan udah kroz nos reše dilemu bolje od bilo kog pravila o boji.