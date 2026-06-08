Moćna biljka hajdučka trava raste pored svake poljske staze, a većina ljudi prođe pored nje misleći da je obični korov. Greška. Ta sitna bela cvast, koju ćete prepoznati po perjastim listovima, vekovima se koristi za čišćenje krvi, rasterećenje jetre i smirivanje napaćenog želuca. Stari ratnici njome su zaustavljali krvarenje na bojnom polju, otud i ime.

Zašto baš moćna biljka hajdučka trava, a ne neka iz apoteke

Hajdučica, kunica, sporiš, kako god je zovete u vašem kraju, sadrži gorke materije i etarska ulja koja podstiču rad žučnih kanala. Kad jetra radi punom parom, krv se brže oslobađa nagomilanih otpadnih materija. Zato se ova biljka koja čisti krv tradicionalno pije u proleće, kad telo traži da se rastereti posle teške zimske ishrane.

Najzanimljivije od svega: ista biljka koja vas tera na znojenje kod groznice pomaže onima koji se preznojavaju bez razloga. Tajna je u doziranju, a o tome niže.

Šta tačno radi hajdučka trava u telu

Hajdučka trava je samonikla lekovita biljka iz porodice glavočika koja podstiče varenje, smiruje grčeve u stomaku i blago širi krvne sudove. Narodna medicina je koristi za jetru, pluća, znojenje i lakše krvarenje.

Pluća i želudac vole gorak ukus

Topli čaj od hajdučice opušta sluzokožu disajnih puteva i lakše izbacuje sekret kod prehlade. U isto vreme, gorke materije pokreću lučenje želudačnih sokova, pa nadutost i težina posle obroka popuštaju. Šolja pre jela radi bolje nego ista šolja posle jela, jer priprema stomak za rad.

Kod prekomernog znojenja pije se hladan, slabiji napitak. Kod groznice topao i jači. Ista lekovita hajdučica, dva potpuno suprotna efekta.

Kako da pravilno spremite čaj

Jednu kašičicu suve biljke prelijte sa dva decilitra ključale vode

Poklopite i ostavite da odstoji deset minuta, ne duže

Procedite i pijte nezaslađeno, najviše dve šolje dnevno

Pijte u kúrama od deset dana, pa napravite pauzu

Beru se gornji delovi sa cvetom, daleko od puteva i njiva koje se prskaju. Suše se u hladu, vezane u male kitice.

Kada hajdučka trava nije za vas

Ova biljka za jetru nije bezopasna za svakoga. Trudnice je izbegavaju jer može pojačati kontrakcije. Ljudi alergični na ambroziju i druge glavočike često reaguju i na nju. Ako pijete lekove za razređivanje krvi, prvo pitajte lekara, jer se efekti sabiraju. Prema podacima koje navodi američki „National Center for Complementary and Integrative Health“, pregled bezbednosti biljnih preparata upozorava da i samonikle biljke mogu izazvati reakcije kod osetljivih osoba.

Zdrava odrasla osoba bez ovih ograničenja može je koristiti mirno, uz pauze. Preterivanje nema smisla, jer telu ne treba duplo da bi se rasteretilo.

A vi, da li je u vašem kraju zovu hajdučica, kunica ili nekim trećim imenom, i ko vas je naučio da je beru?

Ovaj tekst je informativnog karaktera i ne predstavlja medicinski savet. Za sve zdravstvene odluke konsultujte svog lekara.