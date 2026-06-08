Smrznuti grašak kuvate tako što ga ubacite u hladnu vodu, pustite da provri, pa ga ostavite da krčka deset minuta. Tako radi pola Srbije. I tako od slatkog, zelenog graška dobijete sivkastu, raskuvanu kašu bez ukusa. Grešite na samom početku, a popravka traje koliko i jedno trepnuti.

Zašto vam grašak iz zamrzivača ispada bljutav

Grašak se bere mlad i blanšira pre zamrzavanja. To znači da je već skoro skuvan pre nego što ga kupite. Kad ga ubacite u hladnu vodu i čekate da proključa, on se kuva mnogo duže nego što mu treba. Šećer u zrnu pređe u skrob, boja izbledi, a tekstura postane brašnjava.

Drugi problem je odmrzavanje. Mnogi ga vade veče ranije i ostave u frižideru. Grašak tada pusti vodu, omekša i izgubi onu čvrstinu koja puca pod zubom. Smrznuti grašak kuvate zamrznutog, nikada ne odmrzavajte unapred, ide direktno iz kese u šerpu.

Kako se zapravo kuva smrznuti grašak

Stavite vodu da provri, pa tek onda dodajte zamrznuti grašak. Posolite kad voda već ključa. Od trenutka kad zrna padnu u vrelu vodu, računajte dva do tri minuta i to je sve. Probajte jedno zrno, treba da bude mekano spolja, a slatko i čvrsto u sredini.

Čim je gotov, ocedite ga odmah. Ne ostavljajte ga u vreloj vodi da čeka, jer se kuvanje nastavlja i posle vatre. Ko hoće da zadrži jarko zelenu boju, prebaci grašak na par sekundi u ledenu vodu. Taj korak kuvari zovu šokiranje i upravo on čuva onu fotogeničnu boju.

Koliko se kuva smrznuti grašak?

Smrznuti grašak se kuva dva do tri minuta u ključaloj, slanoj vodi. Ne treba ga odmrzavati niti dugo krčkati. Čim omekša, odmah ga ocedite da ostane sladak i zelen.

Tiganj umesto šerpe menja sve

Najbolji grašak ne ide ni u kakvu vodu. Otopite kašiku putera u tiganju, ubacite smrznuti grašak direktno i poklopite na dva minuta. Para iz samog zrna ga skuva, a puter mu vrati ono što voda ispira. Dodajte prstohvat soli, malo bibera i, ako volite, list nane.

Ovako pripremljen grašak iz zamrzivača ima ukus kao da ste ga upravo obrali iz bašte. Voda ispira slatkoću, a puter je vraća, to je cela tajna. Mnogi se iznenade koliko je razlika velika kad prvi put probaju verziju iz tiganja.

Greške koje ubijaju ukus

Tri stvari najčešće upropaste dobar grašak:

Hladan start: grašak u hladnoj vodi koja se polako greje raskuva se pre nego što proključa

Predugo kuvanje: posle pet minuta gubite boju, slatkoću i vitamine

So na samom početku ili kasno: solite tek kad voda ključa, nikako ranije

Još jedna sitnica. Ne sipajte ceo zamrznuti blok u šerpu odjednom ako se zrna slepe. Razdvojite ih rukom da se svako zrno kuva ravnomerno. Sveže obran grašak i pravilno skuvan smrznuti grašak teško razlikujete na tanjiru.

Recite iskreno, koliko ste do sad kuvali grašak, pet minuta ili deset? Napišite u komentarima kako ga vi pravite i da li ćete probati verziju iz tiganja

Da li smrznuti grašak treba odmrzavati pre kuvanja?

Ne. Grašak ide direktno iz zamrzivača u ključalu vodu ili tiganj, odmrzavanje ga čini vodnjikavim i mekanim.

Zašto mi grašak posivi posle kuvanja?

Posiveo je jer ste ga predugo kuvali. Ograničite kuvanje na tri minuta i prebacite ga u ledenu vodu da zadrži zelenu boju.

Može li se smrznuti grašak jesti bez kuvanja?

Može, jer je već blanširan pre zamrzavanja. Dovoljno je da ga prelijete vrelom vodom par minuta i odmah je spreman za jelo.