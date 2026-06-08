Trešnje, koje su početkom sezone dostizale visoke cene, sada se na beogradskom Zelenom vencu prodaju već za 160 dinara po kilogramu. Uz bogatu ponudu domaćeg voća i povrća, prodavci ističu da je ovogodišnji rod odličan i da su cene među najnižima u poslednjih nekoliko godina, ali da uprkos tome kupaca nema onoliko koliko bi želeli.

Na Zelenom vencu kilogram ovog voća može da se kupi već za 160 dinara, a tezge su prepune domaćih proizvoda. Ipak, iako su cene niže nego prethodnih godina, prodavci kažu da kupaca nema koliko bi želeli. Među gajbicama punim trešanja, paradajza, paprika i boranije, proizvođači sa višedecenijskim iskustvom pričaju o ovogodišnjoj sezoni, izazovima u proizvodnji, ali i otkrivaju male tajne koje domaćice godinama prenose s kolena na koleno.

Na tezgi Spasoja Trajkovića iz Grocke dominiraju trešnje. Dok pokazuje gajbice prepune plodova, objašnjava da kupci mogu da biraju između nekoliko sorti, među kojima su starinska "doktorka", sorta Herc i druge domaće kalemljene trešnje. Upravo objašnjavajući šta znači kada za neku trešnju kaže da je starinska, Trajković ističe da je reč o posebnom načinu uzgoja.

Na njegovoj pijačnoj tezgi posebno se izdvaja sorta "doktorka", koja trenutno košta 180 dinara po kilogramu. Na pitanje otkud baš takav naziv, Trajković kroz osmeh daje jednostavan odgovor — leči dušu. Dok pokazuje još jednu gajbicu sa trešnjama, dodaje da i ona pripada istoj grupi domaćih kalemljenih sorti, a zatim navodi i aktuelne cene koje su, kako kaže, ove godine među najnižima.

Prema rečima proizvođača Spasoja Trajkovića iz Grocke, ovogodišnji rod trešanja je dobar i voća ima u izobilju, ali su cene među najnižima koje pamti. Na njegovoj tezgi kilogram trešanja prodaje se za između 160 i 200 dinara, u zavisnosti od sorte.

Zeleni venac — najlepša, ali najslabija pijaca

Dok mušterije polako obilaze tezge, Spasoje Trajković priča da je gotovo ceo radni vek proveo upravo na Zelenom vencu. Kaže da je za pet decenija video kako se pijaca menja, ali i kako se menja broj kupaca koji ovde dolaze. Iako smatra da pijaca Zeleni venac danas izgleda lepše nego ranije, tvrdi da je promet znatno slabiji nego nekada.

- Pedeset godina sam ja ovde na Zelenom vencu i sad je najlepša pijaca, ali najslabija. Najjeftinija i najslabija. Zato što nema autobuske, nema železničke - kaže Trajković.

Prema njegovim rečima, jedan od razloga manje posećenosti jeste činjenica da danas gotovo svaki deo grada ima svoju pijacu, pa stanovnici više nemaju potrebu da dolaze u centar kao nekada.

Boranija ponovo pristupačna: "Za 500 dinara imate ručak"

Među proizvodima čije su cene ove godine znatno niže nego prošle nalazi se i boranija. Dok pokazuje sveže ubrano povrće na svojoj tezgi, Snežana Petrović podseća da je prošlog leta kilogram dostizao i iznose blizu hiljadu dinara, dok je sada situacija potpuno drugačija.

- Prošle godine je bila 800, 900, 1000, raznorazne cene, a ove godine je 400 dinara - kaže Petrović.

Kada je reč o pripremi, smatra da boraniji nisu potrebni komplikovani sastojci i da upravo u jednostavnosti leži njen najbolji ukus. Računica je, dodaje, vrlo jednostavna i pokazuje da domaći ručak i dalje može da bude pristupačan — za samo 500 dinara, uz šargarepu i luk.

Domaći paradajz jeftiniji od uvoznog

Među tezgama sa povrćem pažnju privlači i paradajz, čije su cene prethodnih nedelja bile jedna od glavnih tema među kupcima. Na Zelenom vencu kilogram domaćeg paradajza može da se kupi za 250 dinara, dok je za pojedine uvozne sorte potrebno izdvojiti više.

- To je domaći paradajz i on je 250 dinara, a ovaj tamo je uvozni makedonski - volovsko srce, on je 350 dinara - objašnjava Snežana Petrović.

Voća i povrća ima, kupaca manje

Iako je ovogodišnja sezona donela dobar rod, kvalitetne plodove i niže cene na tezgama, među proizvođačima se provlači ista poruka — robe ima dovoljno, ali kupaca nema kao nekada. Od trešanja koje se prodaju za svega 160 dinara po kilogramu, preko boranije i paprika, do domaćeg paradajza, ponuda na Zelenom vencu ovog jutra bila je bogata i raznovrsna. Uprkos tome, prodavci koji na ovoj pijaci rade decenijama kažu da se vremena menjaju, ali da ljubav prema domaćim proizvodima i dalje opstaje, baš kao i pijaca koja već generacijama predstavlja jedno od prepoznatljivih mesta beogradske svakodnevice.

Espreso