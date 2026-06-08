Petrovski post, u narodu poznat i kao Petrovdanski ili Apostolski post, jedan je od četiri velika višednevna posta u Srpskoj pravoslavnoj crkvi. Ustanovljen je u znak sećanja na Svetog apostola Petra i Pavla, kao i na celokupan apostolski sabor. Iako se smatra znatno blažim od Velikog (Vaskršnjeg) i Božićnog posta, njegova duhovna suština i tradicija nose ogromnu težinu.
Ukoliko želite da ispoštujete sva pravila, odricanja i drevne običaje, pred vama je najdetaljniji vodič za Petrovdanski post.
Kada počinje i koliko tačno traje Petrovski post 2026. godine?
Za razliku od većine postova koji imaju tačno određen datum početka, Petrovski post je specifičan. Njegov početak je pokretan i uvek pada u prvi ponedeljak nakon Duhovske nedelje (odnosno posle praznika Silaska Svetog Duha na apostole). S druge strane, njegov kraj je nepokretan i uvek se završava 11. jula, dan uoči Petrovdana.
Zbog ove zavisnosti od kalendara Vaskrsa, dužina trajanja posta drastično varira – može trajati najkraće nedelju dana i jedan dan, a najduže čak šest nedelja.
Ove, 2026. godine, Petrovski post počinje u ponedeljak, 8. juna, i traje sve do subote, 11. jula. To znači da će vernici postiti tačno 34 dana.
Pravila ishrane po danima: Detaljan kalendar posta
Iako ovaj post ne zahteva strogo odricanje poput nekih drugih, osnovno pravilo je potpuna zabrana mesa, belog mrsa (mleka i mlečnih proizvoda) i jaja tokom čitavog njegovog trajanja.
Da biste postili u potpunom skladu sa crkvenim tipikom, potrebno je da pratite sledeći raspored ishrane:
- Ponedeljak, sreda i petak: Ovi dani se poste strogo na vodi.
- Utorak i četvrtak: Dozvoljena je upotreba ulja i vina.
- Subota i nedelja: Ovi dani su najblaži i tada je dozvoljeno jesti ribu, ulje i vino.
Važni izuzeci i preklapanja sa praznicima
Ivanjdan (7. jul): Na praznik Rođenja Svetog Jovana Krstitelja, riba je uvek dozvoljena, bez obzira na to da li praznik pada u sredu ili petak.
Dan uoči Petrovdana (11. jul): Ovaj dan se uvek strogo posti na vodi, osim ukoliko ne padne u subotu ili nedelju.
Hramovne slave: Ukoliko u dane na vodi (ponedeljak, sreda, petak) padne praznik svetitelja sa bdenijem ili slava hrama, crkva razrešava na ulje, vino i ribu.
Zašto se u narodu veruje da Sveti Petar ne prašta?U srpskoj narodnoj svesti, Sveti Petar ima dvostruko lice. Iako je milostiv prema deci kojoj u raju deli jabuke, on je istovremeno i izuzetno strog čuvar nebeskog poretka koji "ne trpi bezbožništvo".
Staro upozorenje kaže da se na Petrovdan "ne greši, jer Sveti Petar ne prašta". Veruje se da on na svoj praznik šeta nebom i beleži ko ne poštuje zabranu rada. Onima koji se usude da rade u polju, Petar zapisuje ime, a kazna je surova – veruje se da će do kraja godine nešto izgubiti ili da će im razorno nevreme "pokositi žito kao kosa travu".
Suština posta: Duhovna hrana važnija od telesne
Sveti oci, ali i savremeni duhovnici, neprestano podsećaju da post nije samo prost dijetetski režim. Suština je u svestranom duhovnom čišćenju, pokajanju i uzdržavanju od loših misli, rđavih reči i štetnih dela. Fizičko uzdržavanje služi isključivo kao sredstvo kojim se krote strasti i priprema duh za primanje blagodati.Tokom ovog perioda, preporučuje se posvećenost molitvi, pri čemu je čuveni otac Tadej vernicima savetovao često ponavljanje kratke, ali snažne Isusove molitve: "Gospode Isuse Hriste, Sine Božji, pomiluj me". Veruje se da ova molitva, uz post, donosi unutrašnji mir i potpuno smirenje duše.
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