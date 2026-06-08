Petrovski post, u narodu poznat i kao Petrovdanski ili Apostolski post, jedan je od četiri velika višednevna posta u Srpskoj pravoslavnoj crkvi. Ustanovljen je u znak sećanja na Svetog apostola Petra i Pavla, kao i na celokupan apostolski sabor. Iako se smatra znatno blažim od Velikog (Vaskršnjeg) i Božićnog posta, njegova duhovna suština i tradicija nose ogromnu težinu.

Ukoliko želite da ispoštujete sva pravila, odricanja i drevne običaje, pred vama je najdetaljniji vodič za Petrovdanski post.

Kada počinje i koliko tačno traje Petrovski post 2026. godine?

Za razliku od većine postova koji imaju tačno određen datum početka, Petrovski post je specifičan. Njegov početak je pokretan i uvek pada u prvi ponedeljak nakon Duhovske nedelje (odnosno posle praznika Silaska Svetog Duha na apostole). S druge strane, njegov kraj je nepokretan i uvek se završava 11. jula, dan uoči Petrovdana.

Zbog ove zavisnosti od kalendara Vaskrsa, dužina trajanja posta drastično varira – može trajati najkraće nedelju dana i jedan dan, a najduže čak šest nedelja.

Ove, 2026. godine, Petrovski post počinje u ponedeljak, 8. juna, i traje sve do subote, 11. jula. To znači da će vernici postiti tačno 34 dana.

Pravila ishrane po danima: Detaljan kalendar posta

Iako ovaj post ne zahteva strogo odricanje poput nekih drugih, osnovno pravilo je potpuna zabrana mesa, belog mrsa (mleka i mlečnih proizvoda) i jaja tokom čitavog njegovog trajanja.

Da biste postili u potpunom skladu sa crkvenim tipikom, potrebno je da pratite sledeći raspored ishrane: