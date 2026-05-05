Završetak prvomajskog mini-odmora na Zlatibor još jednom je pokazao zašto ova planina godinama unazad važi za jednu od najposećenijih turističkih destinacija u Srbiji i širem regionu. Prema procenama nadležnih, tokom prazničnih dana na Zlatiboru je boravilo oko 60.000 gostiju u smeštajnim kapacitetima, dok je ukupan broj posetilaca, uključujući jednodnevne izletnike, dostizao i više od 70.000.

Direktor Turističke organizacije Zlatibor, Vladimir Živanović, istakao je da je izuzetno zadovoljan kako je protekao praznični period. Kako je naveo, velika posećenost zabeležena je na gotovo svim turističkim lokalitetima, ali ono što posebno ohrabruje jeste činjenica da je čitav vikend protekao u pozitivnoj atmosferi, bez većih incidenata i problema.

Među najposećenijim atrakcijama izdvojile su se Gold gondola, kao jedna od najdužih panoramskih gondola u Evropi, zatim ski-centar Tornik, kao i prirodni dragulji poput Stopića pećina, Sirogojno i Gostiljski vodopad. Pored toga, veliki broj turista posećivao je tematske parkove, uređena izletišta i brojne vidikovce koji pružaju autentičan doživljaj prirode ovog kraja.

Kombinacija netaknute prirode, razvijene turističke infrastrukture i raznovrsnih sadržaja za sve generacije čini Zlatibor atraktivnim tokom cele godine. Upravo ta raznovrsnost omogućava da destinacija zadovolji potrebe kako porodica sa decom, tako i avanturista, sportista i ljubitelja aktivnog odmora.

Dodatni impuls turističkoj ponudi dao je i međunarodni fudbalski turnir Zlatibor Cup 2026, koji je okupio oko 6.000 učesnika iz čak 14 zemalja. Ovaj događaj ne samo da je doprineo većoj popunjenosti smeštajnih kapaciteta, već je dodatno pozicionirao Zlatibor kao važan centar sportskog turizma u regionu.

Sve navedeno potvrđuje da Zlatibor nastavlja da jača svoju poziciju na turističkoj mapi, nudeći sadržaje koji odgovaraju savremenim očekivanjima gostiju i doprinose njegovoj dugoročnoj popularnosti.

Za kraj, iz Turističke organizacije najavljuju nastavak intenzivnih aktivnosti tokom predstojeće letnje sezone, sa fokusom na unapređenje sadržaja i dodatno obogaćivanje ponude za sve kategorije posetilaca. Planirani su brojni kulturni, zabavni i sportski događaji koji bi trebalo da produže sezonu i zadrže visoku posećenost. Očekuje se da će Zlatibor i u narednim mesecima ostati jedna od vodećih destinacija, kako za domaće turiste, tako i za sve veći broj gostiju iz inostranstva.