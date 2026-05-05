Jedinstveni: Zašto su deca rođena u maju posebna?

Istraživanje britanskog psihologa Richard Wiseman otkriva da su osobe rođene u maju među najsrećnijim i najzdravijim ljudima.

Njegovo istraživanje fokusiralo se na uticaj godišnjeg doba na razvoj dece, a rezultati su pokazali da majske bebe imaju izraženiji optimizam i pozitivan pogled na svet u poređenju sa ostalima. Razlog za to leži, prema studiji njegovog tima, u uticaju dnevnog svetla na dopamin, hormon sreće koji kontroliše centar za užitak i utiče na raspoloženje, motivaciju i opšti osećaj zadovoljstva.

U periodu kada se priroda budi, a dani postaju duži i svetliji, organizam novorođenčadi izložen je većoj količini prirodnog svetla, što može imati dugoročne efekte na neurološki razvoj. Upravo ta rana izloženost svetlu, kako tvrde istraživači, može doprineti stabilnijem emocionalnom razvoju i većoj otpornosti na stres tokom života.

Majska deca, kako ističe istraživanje, pokazuju veću izdržljivost i otpornost na različite bolesti zahvaljujući kombinaciji umerenih prolećnih temperatura i sunčevog svetla. Manji je rizik od oboljenja disajnog sistema, alergija, astme i ekcema, jer se od najranijeg doba susreću s alergenima i postepeno razvijaju imunitet u prirodnom okruženju. Boravak na svežem vazduhu, koji je u tom periodu češći i prijatniji, dodatno doprinosi jačanju organizma.

Zanimljivo je i to da se deca rođena u maju često razvijaju u aktivne i društvene osobe. Duži dani i prijatne temperature podstiču roditelje da više vremena provode napolju sa decom, što utiče na njihov rani socijalni razvoj. Takva deca češće razvijaju komunikacijske veštine, lakše sklapaju prijateljstva i pokazuju veću otvorenost prema novim iskustvima.

Pored fizičkog zdravlja i psiholoških benefita, istraživanja ukazuju i na određene obrasce u ponašanju i životnim izborima. Osobe rođene u maju često pokazuju visok nivo ambicije i motivacije, ali i sposobnost da se izbore sa izazovima. Njihova upornost i istrajnost čine ih uspešnima u različitim oblastima – od obrazovanja, preko karijere, pa sve do privatnog života.

Astrološki gledano, osobe rođene u maju najčešće pripadaju znakovima Bik i Blizanci. Dok se Bikovi smatraju stabilnim, pouzdanim i materijalno orijentisanim, Blizanci se opisuju kao komunikativni, radoznali i prilagodljivi. Ova kombinacija osobina, iako različita, često rezultira balansiranim ličnostima koje umeju da pronađu svoj put i ostvare ciljeve.

Osim toga, istraživanja pokazuju da ljudi rođeni u prolećnim mesecima, posebno u maju, ređe pate od sezonske depresije. Razlog tome može biti činjenica da su od rođenja izloženi svetlijim i toplijim uslovima, što utiče na formiranje stabilnijih bioloških ritmova i bolju regulaciju hormona.

Ipak, stručnjaci napominju da datum rođenja nije jedini faktor koji određuje sreću i zdravlje pojedinca. Na razvoj utiču brojni elementi, uključujući genetiku, porodično okruženje, način života i socioekonomske uslove. Istraživanja poput ovog više ukazuju na zanimljive tendencije nego na stroga pravila.

Uprkos tome, podaci do kojih je došao tim Richard Wiseman dodatno podstiču interesovanje za vezu između prirodnih ciklusa i ljudskog razvoja. Oni otvaraju prostor za dalja istraživanja koja bi mogla da objasne na koji način okruženje u najranijem periodu života oblikuje naše navike, zdravlje i pogled na svet.

Na kraju, bilo da je reč o nauci ili zanimljivim životnim podudarnostima, činjenica je da osobe rođene u maju često nose epitet vedrih, izdržljivih i optimističnih ljudi. Upravo te osobine mogu biti ključ njihovog uspeha i zadovoljstva u životu, bez obzira na sve ostale okolnosti koje ih prate.