Kada poželimo nešto posno, zasitno i puno ukusa, prebranac je uvek prvi izbor. Međutim, Grci ovo tradicionalno jelo od pasulja pripremaju na malo drugačiji način, uz mnogo povrća, maslinovo ulje i mirisne začine koji mu daju potpuno novu aromu.

Pasulj se dugo peče u rerni dok ne postane kremast iznutra, a odozgo blago zapečen i pun bogatog ukusa paradajza, luka i mirođije.

Ono što posebno osvaja kod ovog recepta jeste to što je potpuno posan, a toliko bogat i hranljiv da bez problema može biti glavni obrok za celu porodicu. Uz parče svežeg hleba dobićete jednostavno, domaće jelo čiji miris će ispuniti celu kuću.

Osnovne informacije

Kuhinja: grčka

Tip jela: posno jelo

Porcije/Količina: 5 porcija

Vreme pripreme: 25 minuta + potapanje pasulja preko noći

Vreme kuvanja/pečenja/hlađenja: oko 2 sata i 15 minuta

Ukupno vreme pripreme: oko 2 sata i 40 minuta + stajanje preko noći

Težina: srednje zahtevno

Sastojci:

500 g belog pasulja

2 šargarepe

1 crni luk

1 praziluk

4 čena belog luka

4 kašike maslinovog ulja

so i biber po ukusu

1 kašičica origana

1/2 kašičice tucane ljute paprike ili čili pahuljica

2 lovorova lista

1 kašika paradajz pirea

400 g pelata ili paradajza iz konzerve

oko 600 ml povrtnog bujona ili vode

pola veze sveže mirođije

Priprema:

1. korak: Potapanje pasulja

Pasulj potopite u dosta hladne vode i ostavite preko noći da omekša.

2. korak: Kuvanje pasulja

Sutradan pasulj procedite, isperite i stavite u veliki lonac. Nalijte vodom i kuvajte oko sat vremena, dok zrna ne omekšaju, ali da se ne raspadaju. Tokom kuvanja skidajte penu koja se stvara na površini.

3. korak: Priprema povrća

Za to vreme pripremite povrće. Šargarepu i luk iseckajte, praziluk operite i isecite na kolutove, beli luk sitno usitnite, a sušeni paradajz narežite na tanke trakice.

4. korak: Dinstanje

U tiganju zagrejte veći deo maslinovog ulja, pa propržite crni luk, šargarepu i praziluk dok ne omekšaju i zamirišu.

5. korak: Začini

Dodajte beli luk, origano i čili, kratko promešajte, pa umešajte paradajz pire. Nakon minut dodajte pelat i lagano ga usitnite varjačom. U sos dodajte lovorov list i bujon, pa pustite da kratko provri.

5. korak: Ređanje

Skuvani pasulj procedite i rasporedite u vatrostalnu posudu. Prelijte ga pripremljenim sosom od povrća i sve lagano promešajte.

8. korak: Pečenje

Pokrijte posudu aluminijumskom folijom i pecite u zagrejanoj rerni na 180 stepeni oko sat vremena. Skinite foliju, dodajte seckanu mirođiju i nastavite pečenje još petnaestak minuta kako bi se jelo blago zapeklo.

9. korak: Serviranje

Po vađenju iz rerne prelijte ostatkom maslinovog ulja i poslužite uz masline i svež hleb.