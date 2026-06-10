Kada poželimo nešto posno, zasitno i puno ukusa, prebranac je uvek prvi izbor. Međutim, Grci ovo tradicionalno jelo od pasulja pripremaju na malo drugačiji način, uz mnogo povrća, maslinovo ulje i mirisne začine koji mu daju potpuno novu aromu.
Pasulj se dugo peče u rerni dok ne postane kremast iznutra, a odozgo blago zapečen i pun bogatog ukusa paradajza, luka i mirođije.
Ono što posebno osvaja kod ovog recepta jeste to što je potpuno posan, a toliko bogat i hranljiv da bez problema može biti glavni obrok za celu porodicu. Uz parče svežeg hleba dobićete jednostavno, domaće jelo čiji miris će ispuniti celu kuću.
Osnovne informacije
Kuhinja: grčka
Tip jela: posno jelo
Porcije/Količina: 5 porcija
Vreme pripreme: 25 minuta + potapanje pasulja preko noći
Vreme kuvanja/pečenja/hlađenja: oko 2 sata i 15 minuta
Ukupno vreme pripreme: oko 2 sata i 40 minuta + stajanje preko noći
Težina: srednje zahtevno
Sastojci:
- 500 g belog pasulja
- 2 šargarepe
- 1 crni luk
- 1 praziluk
- 4 čena belog luka
- 4 kašike maslinovog ulja
- so i biber po ukusu
- 1 kašičica origana
- 1/2 kašičice tucane ljute paprike ili čili pahuljica
- 2 lovorova lista
- 1 kašika paradajz pirea
- 400 g pelata ili paradajza iz konzerve
- oko 600 ml povrtnog bujona ili vode
- pola veze sveže mirođije
Priprema:
1. korak: Potapanje pasulja
Pasulj potopite u dosta hladne vode i ostavite preko noći da omekša.
2. korak: Kuvanje pasulja
Sutradan pasulj procedite, isperite i stavite u veliki lonac. Nalijte vodom i kuvajte oko sat vremena, dok zrna ne omekšaju, ali da se ne raspadaju. Tokom kuvanja skidajte penu koja se stvara na površini.
3. korak: Priprema povrća
Za to vreme pripremite povrće. Šargarepu i luk iseckajte, praziluk operite i isecite na kolutove, beli luk sitno usitnite, a sušeni paradajz narežite na tanke trakice.
4. korak: Dinstanje
U tiganju zagrejte veći deo maslinovog ulja, pa propržite crni luk, šargarepu i praziluk dok ne omekšaju i zamirišu.
5. korak: Začini
Dodajte beli luk, origano i čili, kratko promešajte, pa umešajte paradajz pire. Nakon minut dodajte pelat i lagano ga usitnite varjačom. U sos dodajte lovorov list i bujon, pa pustite da kratko provri.
5. korak: Ređanje
Skuvani pasulj procedite i rasporedite u vatrostalnu posudu. Prelijte ga pripremljenim sosom od povrća i sve lagano promešajte.
8. korak: Pečenje
Pokrijte posudu aluminijumskom folijom i pecite u zagrejanoj rerni na 180 stepeni oko sat vremena. Skinite foliju, dodajte seckanu mirođiju i nastavite pečenje još petnaestak minuta kako bi se jelo blago zapeklo.
9. korak: Serviranje
Po vađenju iz rerne prelijte ostatkom maslinovog ulja i poslužite uz masline i svež hleb.
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