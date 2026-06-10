Ratnik i diplomata, borac u oba srpska ustanka, knez koji je i gušio i podizao bune da bi sačuvao vlast svog starijeg brata – Jovan Obrenović umro je pre 176 godina. Ovo je šest stvari koje treba da znate o njemu.

Rođeni brat Miloša Velikog

Jovan Teodorović Obrenović, rođeni brat Miloša i Jevrema, rođen je 1786. godine u Srednjoj Dobrinji kod Požege. Jedno prezime je dobio po ocu Teodoru, a drugo je preuzeo od polubrata Milana.

I ratovao i pregovarao sa Turcima

Borio se u oba srpska ustanka. Učestvovao je na skupu u Takovu, kada je podignut Drugi srpski ustanak. Komandovao je konjicom i opsadama gradova, ali bio je i na čelu srpske deputacije u Carigradu tokom pregovora sa Turcima.

Gušio je, ali i podizao bune

Kao knez Rudničke nahije, gušio je Đakovu bunu 1825. godine, koja je bila podignuta protiv vlasti njegovog brata. Četrnaest godina kasnije izbila je pobuna nazvana po njemu, Jovanova buna – neuspešan pokušaj pristalica kneza Miloša da pobede Ustavobranitelje.

Odlazak u Austriju i smrt

Gospodar Jovan prešao je u Austriju posle bune Ustavobranitelja protiv mladog kneza Mihaila 1842. godine. Umro je u Sremskim Karlovcima 1850. godine.

"Kiša pade, pa Morava dođe i poplavi Jovanove dvore..."

Malo ko ne zna ovu staru srpsku narodnu pesmu, ali isto tako malo ko zna da se ona, bar tako veruju stanovnici Čačka i okoline, odnosi na Konak gospodara Jovana, koji je najstarija stambena zgrada u tom gradu – sagrađena je 1835. godine.

Ulice širom Srbije

Po njemu ime nosi jedna od najlepših ulica u Beogradu, Gospodar Jovanova na Starom Gradu, kao i ulice u Čačku, Aranđelovcu, Gornjem Milanovcu, Požegi.