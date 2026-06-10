Iako djeluju bezazleno, za svega nekoliko noći mogu da naprave ozbiljnu štetu na povrću, cvijeću i mladim biljkama, ostavljajući za sobom izgrizene listove i uništene izdanke.

Dobra vijest je da postoji jednostavan i jeftin trik koji koriste iskusni baštovani, a za koji vam nije potrebna skupa hemija. Glavni saveznik u borbi protiv puževa moglo bi da bude upravo kukuruzno brašno.

Zašto su puževi golaći opasni za baštu?

Puževi su najaktivniji tokom noći, kada izlaze iz svojih skrovišta u potrazi za hranom. Tokom dana skrivaju se na vlažnim i sjenovitim mjestima, ispod kamenja, dasaka, lišća i gustog rastinja, zbog čega ih nije lako uočiti.

Posebno često napadaju:

krastavce

kupus

zelenu salatu

mlade izdanke krompira

lisnato povrće

Ako se na vrijeme ne reaguje, mogu da unište čitave gredice i ozbiljno ugroze prinos.

Kukuruzno brašno kao prirodni mamac

Malo ko zna da miris kukuruznog brašna snažno privlači puževe golaće. Upravo zbog toga ono može poslužiti kao jednostavan i efikasan mamac za njihovo sakupljanje.

Za ovu namjenu preporučuje se korištenje jeftinijeg, krupnije mljevenog kukuruznog brašna. Ono sporije upija vlagu i jutarnju rosu, pa duže zadržava miris koji privlači puževe tokom noći.

Kako napraviti zamku za puževe?

Postupak je vrlo jednostavan:

Napunite staklenu teglu kukuruznim brašnom. Položite teglu na bok pored gredice ili na mjestu gdje ste primijetili najviše puževa. Ostavite zamku tokom noći. Ujutro uklonite puževe koji su ušli u teglu privučeni mirisom brašna.

Za najbolje rezultate preporučuje se postavljanje više tegli duž ivica bašte ili povrtnjaka, jer puževi dolaze iz različitih pravaca.

Dodatni trik za zaštitu biljaka

Ukoliko primijetite da puževi ne ulaze u teglu, možete pokušati sa još jednom metodom.

Oko biljaka ili gredica pospite tanak sloj kukuruznog brašna. Na taj način stvarate zonu koja privlači puževe i odvlači ih od osjetljivih biljaka.

Mnogi baštovani ovu metodu koriste naročito poslije kiše i tokom vlažnih perioda, kada se puževi najčešće pojavljuju u velikom broju.

Iako kukuruzno brašno može biti veoma korisno u suzbijanju puževa golaća, stručnjaci savjetuju da se ova metoda kombinuje sa redovnim pregledom biljaka i drugim provjerenim načinima zaštite.