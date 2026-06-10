Dobra vest je da za kremast i ukusan sladoled nisu potrebni ni aparat za sladoled ni komplikovani sastojci.
Ovaj jednostavan recept pravi se za svega desetak minuta, ne sadrži jaja i predstavlja savršenu osnovu za bezbroj kombinacija ukusa. Dodajte omiljeno voće, komadiće čokolade, keks ili orašaste plodove i svaki put ćete dobiti novu poslasticu.
Sastojci:
- 450 ml slatke pavlake
- 300 g kisele pavlake (20% m.m.)
- 200 g šećera u prahu
- 1 kašičica ekstrakta vanile
Dodaci:
- 100 g seckanih jagoda, malina ili višanja
- 100 g rendane ili seckane čokolade
- 100 g usitnjenog keksa
- seckane orahe, bademe ili lešnike
Priprema:
1. korak: Mućenje pavlake
U većoj posudi umutite slatku pavlaku dok ne dobijete čvrst i vazdušast šlag.
2. korak: Mešanje ostalih sastojaka
U drugoj činiji sjedinite kiselu pavlaku, šećer u prahu i ekstrakt vanile. U galeriji ispod pogledajte posne zamene za mlečne proizvode, ako postite.
3. korak: Mešanje
Dobijenu smesu pažljivo umešajte u umućeni šlag koristeći špatulu. Mešajte laganim pokretima odozdo nagore kako bi masa ostala penasta. Po želji dodajte voće, čokoladu, keks ili druge dodatke.
4. korak: Zamrzavanje
Smesu prebacite u posudu pogodnu za zamrzavanje i poravnajte površinu. Stavite u zamrzivač najmanje četiri sata, a najbolje preko noći.
5. korak: Služenje
Pre služenja ostavite sladoled nekoliko minuta na sobnoj temperaturi kako bi se lakše vadio.
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