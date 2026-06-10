Dobra vest je da za kremast i ukusan sladoled nisu potrebni ni aparat za sladoled ni komplikovani sastojci.

Ovaj jednostavan recept pravi se za svega desetak minuta, ne sadrži jaja i predstavlja savršenu osnovu za bezbroj kombinacija ukusa. Dodajte omiljeno voće, komadiće čokolade, keks ili orašaste plodove i svaki put ćete dobiti novu poslasticu.

Sastojci:

450 ml slatke pavlake

300 g kisele pavlake (20% m.m.)

200 g šećera u prahu

1 kašičica ekstrakta vanile

Dodaci:

100 g seckanih jagoda, malina ili višanja

100 g rendane ili seckane čokolade

100 g usitnjenog keksa

seckane orahe, bademe ili lešnike

Priprema:

1. korak: Mućenje pavlake

U većoj posudi umutite slatku pavlaku dok ne dobijete čvrst i vazdušast šlag.

2. korak: Mešanje ostalih sastojaka

U drugoj činiji sjedinite kiselu pavlaku, šećer u prahu i ekstrakt vanile. U galeriji ispod pogledajte posne zamene za mlečne proizvode, ako postite.

3. korak: Mešanje

Dobijenu smesu pažljivo umešajte u umućeni šlag koristeći špatulu. Mešajte laganim pokretima odozdo nagore kako bi masa ostala penasta. Po želji dodajte voće, čokoladu, keks ili druge dodatke.

4. korak: Zamrzavanje

Smesu prebacite u posudu pogodnu za zamrzavanje i poravnajte površinu. Stavite u zamrzivač najmanje četiri sata, a najbolje preko noći.

5. korak: Služenje

Pre služenja ostavite sladoled nekoliko minuta na sobnoj temperaturi kako bi se lakše vadio.