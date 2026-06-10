Ne volite da peglate? Evo kako da odeća bude ravna bez pegle

Peglanje veša ne počinje peglom, već u trenutku kada vadite mokru majicu iz mašine. Tri sekunde tresa iznad lavora i pravac štrik – to je ceo trik. Bez parne stanice, bez daske, bez nekoliko sati agonije zbog pune korpe.

Većina nas u stanu nema gde da drži stalno postavljenu dasku, pa se gomila veša odlaže „za kasnije“. To „kasnije“ se uvek pretvori u brdo od kog bežite. Problem nije peglanje veša, već način na koji prostirete.

Zašto majice izlaze iz mašine kao zgužvana papirna lopta?

Centrifuga na 1200 okretaja u prosečnoj mašini stiska veš uza zid bubnja. Pamuk se preklopi sam preko sebe, voda istisne vlakna, i te naborane tragove vi posle vidite kao „bore“ koje samo pegla može da reši. Tu većina nas greši – vadimo veš i bacamo ga na sušilicu kako padne.

Ako ga samo malo protresemo pre nego što ga okačimo, većinu peglanja možemo slobodno da precrtamo sa liste obaveza.

Trik koji menja peglanje veša iz korena

Izvadite majicu, uhvatite je za oba ramena, i snažno protresite dva do tri puta naniže. Čućete pljus, to je voda koja izlazi iz preklopa. Težina vode na vlažnoj majici sama ispravlja vlakna kada visi pravo. To je ista fizika kao kada okačite zavesu mokru, sama padne ravno.

Kako pravilno okačiti majicu da ne treba pegla?

Ne preklapajte majicu preko štrika. Okačite je za donji rub, naopako, sa dve štipaljke razmaknute oko 20 centimetara. Ramena vise nadole i sopstvena težina vode rasteže grudni deo. Košulje idu na ofinger odmah, sa zakopčanim prvim i trećim dugmetom, da kragna zadrži oblik.

Farmerke tresite, pa okačite za nogavice. Posteljina preko dva paralelna štrika, ne preklopljena na jedan. Peškiri se snažno otresu pre kačenja, inače ostaju kruti i čine vam se kao karton.

Greške koje uništavaju ceo trud

Prejaka centrifuga je najveći krivac. Za pamučne majice probajte 800 okretaja umesto 1200, razlika u sušenju je 15 minuta, razlika u borama je ogromna. Drugi krivac je sušenje u zatvorenom kupatilu bez ventilacije, gde vlaga ne ide nigde, a veš se tokom sušenja nabora ponovo.

Treća greška, gomilanje suvog veša u korpi pre slaganja. Čim skinete sa štrika, presavijte ili okačite. Dva sata u gomili u korpi vrate sve bore koje ste izbegli. Slaganje odmah je deo trika, ne posebna aktivnost.

Kada je pegla i dalje neizbežna?

Lan, čista svila i muške košulje za posao, tu se ne može pobeći od pegle. Ali za sve ostalo, od majica i donjeg veša do dečje garderobe i posteljine, otresanje pre kačenja smanjuje vreme peglanja na nedeljnom nivou za oko 70 odsto. Računajte, ako ste do sada peglali sat i po nedeljno, dobijate skoro ceo sat nazad.

Mašina za sušenje sa funkcijom protiv gužvanja radi sličnu stvar, samo skuplje i sa većim računom za struju. Vaše ruke i tri sekunde iznad mašine rade isto, besplatno.

Da li ovo radi i za sintetiku?

Sintetika se i tako manje gužva, ali poliester i viskoza vole da zadrže preklope iz mašine. Otresanje pomaže, kačenje za donji rub takođe. Mikrofiber i atletska odeća praktično ne traže peglu ako ih ne ostavite zgužvane u korpi preko noći.

(Krstarica)