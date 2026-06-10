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"Zašto to svi rade?" Amerikanac proveo dan u Beogradu i šokirao se
Shutterstock

"Zašto to svi rade?" Amerikanac proveo dan u Beogradu i šokirao se

11:30
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Autor:  Jadranko Žugić

Cigarete i miris duvanskog dima su za mnoge neizbežan deo svakodnevice. U Srbiji, u kafićima, restoranima, pa čak i u zatvorenim javnim prostorima, pušenje je i dalje uobičajena pojava. I dok se lokalno stanovništvo uglavnom naviklo, posetioci iz inostranstva često su šokirani onim što zateknu.

 

lokalno stanovništvo uglavnom naviklo, posetioci iz inostranstva često su šokirani onim što zateknu.

Tako je bilo i sa jednim Amerikancem (38), koji je nedavno stigao u Beograd. U svojoj anonimnoj objavi na Reditu, podelio je svoje iskustvo o tome koliko ga je iznenadila količina duvanskog dima i prisustvo pušenja — praktično svuda.

"Zašto svi ovde puše?"

- Puše u autobusima, u restoranima, puše ovde, puše onde. Već od osam ujutru, gde god da odeš, vazduh smrdi na cigarete. Šta nije u redu s ljudima ovde? Bio sam na mnogo mesta, ali nigde nisam video ovakav nivo pušenja, pogotovo na javnim mestima - naveo je on pa dodao:

- Baš je bez veze videti ljude kako puše na javnim mestima poput autobusa i restorana. Mada meni lično to ne smeta previše jer sam i sam ranije pušio, ali moj tata je sa mnom i on to ne može da podnese zbog zdravstvenih problema...U autobusu je došla jedna žena, sela pored njega i zapalila. Danas sam išao sa tri autobusa i u dva su ljudi pušili. I to cigarete, ne vape! Po restoranima – puše unutra, puše napolju. Ne možeš da pobegneš. Ludilo!

NJegova poruka, napisana u neverici, brzo je privukla pažnju drugih korisnika mreže.

"LJudi su ludi! Nemam pojma zašto toliko mnogo ljudi stalno puši, biti nepušač u Srbiji je brutalno", "Zato što ih baš briga za ljude oko sebe", "Pisala sam o tome pre nekoliko meseci jer sam trudna, a zimi bukvalno nije bilo nijednog mesta gde sam mogla da odem u Staroj Pazovi, gde živim. Čak i zatvoreni dečiji kutak uvek ima restoran uz i roditelji dovode bebe da udišu sopstveni dim. Ludilo", "Pušimo od 6 ujutru do 6 ujutru. Zar ne vidiš da pokušavamo da se ubijemo jer živimo u Srbiji? Šala mala ali bolje je malo nego pre. Nekada je bilo dozvoljeno svuda i u svakom trenutku", glasili su neki od komentara ispod objave.

"Amerikanci su opsednuti i preteruju"

Tada se javio još jedan Amerikanac koji kaže da živi u Čikagu sa suprugom Srpkinjom i tvrdi da ni tamo, među srpskom dijasporom, situacija nije ništa bolja.

- Ja sam Amerikanac i moja žena je Srpkinja. Većina Srba ovde u Čikagu puši. Kad je radila u jednoj srpskoj lekarskoj ordinaciji u Čikagu, svi su tamo pušili. Pacijenti, radnici i lekari – čak i tokom pregleda. Moja žena je kratko pušila dok je bila trudna i naravno, ja sam poludeo. Doktor me je smirio i rekao da su Amerikanci opsednuti pušenjem i da preterujem. Kada to Srbi nisu pušili? Pitam se zašto se originalni autor posta uopšte iznenadio - napisao je on.

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