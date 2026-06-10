"Zašto to svi rade?" Amerikanac proveo dan u Beogradu i šokirao se

Tako je bilo i sa jednim Amerikancem (38), koji je nedavno stigao u Beograd. U svojoj anonimnoj objavi na Reditu, podelio je svoje iskustvo o tome koliko ga je iznenadila količina duvanskog dima i prisustvo pušenja — praktično svuda.

"Zašto svi ovde puše?"

- Puše u autobusima, u restoranima, puše ovde, puše onde. Već od osam ujutru, gde god da odeš, vazduh smrdi na cigarete. Šta nije u redu s ljudima ovde? Bio sam na mnogo mesta, ali nigde nisam video ovakav nivo pušenja, pogotovo na javnim mestima - naveo je on pa dodao:

- Baš je bez veze videti ljude kako puše na javnim mestima poput autobusa i restorana. Mada meni lično to ne smeta previše jer sam i sam ranije pušio, ali moj tata je sa mnom i on to ne može da podnese zbog zdravstvenih problema...U autobusu je došla jedna žena, sela pored njega i zapalila. Danas sam išao sa tri autobusa i u dva su ljudi pušili. I to cigarete, ne vape! Po restoranima – puše unutra, puše napolju. Ne možeš da pobegneš. Ludilo!

NJegova poruka, napisana u neverici, brzo je privukla pažnju drugih korisnika mreže.

"LJudi su ludi! Nemam pojma zašto toliko mnogo ljudi stalno puši, biti nepušač u Srbiji je brutalno", "Zato što ih baš briga za ljude oko sebe", "Pisala sam o tome pre nekoliko meseci jer sam trudna, a zimi bukvalno nije bilo nijednog mesta gde sam mogla da odem u Staroj Pazovi, gde živim. Čak i zatvoreni dečiji kutak uvek ima restoran uz i roditelji dovode bebe da udišu sopstveni dim. Ludilo", "Pušimo od 6 ujutru do 6 ujutru. Zar ne vidiš da pokušavamo da se ubijemo jer živimo u Srbiji? Šala mala ali bolje je malo nego pre. Nekada je bilo dozvoljeno svuda i u svakom trenutku", glasili su neki od komentara ispod objave.

"Amerikanci su opsednuti i preteruju"

Tada se javio još jedan Amerikanac koji kaže da živi u Čikagu sa suprugom Srpkinjom i tvrdi da ni tamo, među srpskom dijasporom, situacija nije ništa bolja.

- Ja sam Amerikanac i moja žena je Srpkinja. Većina Srba ovde u Čikagu puši. Kad je radila u jednoj srpskoj lekarskoj ordinaciji u Čikagu, svi su tamo pušili. Pacijenti, radnici i lekari – čak i tokom pregleda. Moja žena je kratko pušila dok je bila trudna i naravno, ja sam poludeo. Doktor me je smirio i rekao da su Amerikanci opsednuti pušenjem i da preterujem. Kada to Srbi nisu pušili? Pitam se zašto se originalni autor posta uopšte iznenadio - napisao je on.