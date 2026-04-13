Leskovačka mućkalica je jedno od najpoznatijih jela juga Srbije, nastalo kao savršen način da se iskoriste ostaci roštilja i pretvore u pravo gurmansko zadovoljstvo.
Karakteriše je bogat, dimljeni ukus pečenog mesa u kombinaciji sa slatkastim pečenim paprikama, paradajzom i aromatičnim začinima. Iako je jednostavna po sastavu, njena čar leži u dugom, laganom krčkanju koje spaja sve sastojke u harmoničnu celinu.
Tradicionalno se služi vruća, uz domaći hleb i ljutu papričicu, a često se kratko zapeče u rerni za još puniji ukus.
Osnovne informacije
Vrsta jela: glavno jelo Poreklo: domaća kuhinja Balkana Vreme pripreme: oko 1 h 30 min Porcije: 4–6
Sastojci:
- 1 kg svinjskog mesa (vrat ili plećka)
- 1 kg pečenih, oljuštenih i iseckanih crvenih paprika
- 500 g paradajza (svež ili pelat)
- 4–5 glavica crnog luka
- 2 glavice belog luka
- 200 g mesnate slanine (opciono)
- 3–4 kašike ulja ili masti
- 1 kašičica aleve paprike
- So i biber po ukusu
- Ljuta papričica (po želji)
- Malo vode po potrebi
Priprema:
1. Priprema mesa:
Meso isecite na krupnije kocke, posolite i ispecite na roštilju ili u tiganju dok ne dobije lepu zlatno-smeđu boju. Ostavite sa strane.
2. Dinstanje povrća:
U većoj šerpi zagrejte ulje ili mast, pa dodajte sitno seckan crni luk. Dinstajte dok ne postane staklast. Ako koristite slaninu, dodajte je sada i kratko propržite.
3. Dodavanje paprika i paradajza:
U dinstani luk dodajte seckane pečene paprike, zatim beli luk i paradajz. Sve dobro promešajte.
4. Krčkanje:
Dinstajte na tihoj vatri uz povremeno dolivanje malo vode, dok se sastojci ne sjedine i masa ne postane gusta i ujednačena.
5. Sjedinjavanje sa mesom:
Dodajte pečeno meso u povrće. Začinite alevom paprikom, biberom i po želji ljutom papričicom. Posolite po ukusu.
6. Završno krčkanje:
Kuvajte još 20–30 minuta na laganoj vatri, dok se svi ukusi lepo ne prožmu i jelo ne dobije gustu, sočnu strukturu.
Savet:
- Najbolja mućkalica je kada skoro sva tečnost ispari i ostane gusta, “sočna masa”.
- Po želji, možete je prebaciti u zemljani sud i zapeći u rerni 10–15 minuta za autentičan ukus.
- Služite uz domaći hleb i ljutu papričicu.
