Leskovačka mućkalica je jedno od najpoznatijih jela juga Srbije, nastalo kao savršen način da se iskoriste ostaci roštilja i pretvore u pravo gurmansko zadovoljstvo.

Karakteriše je bogat, dimljeni ukus pečenog mesa u kombinaciji sa slatkastim pečenim paprikama, paradajzom i aromatičnim začinima. Iako je jednostavna po sastavu, njena čar leži u dugom, laganom krčkanju koje spaja sve sastojke u harmoničnu celinu.

Tradicionalno se služi vruća, uz domaći hleb i ljutu papričicu, a često se kratko zapeče u rerni za još puniji ukus.

Osnovne informacije

Vrsta jela: glavno jelo Poreklo: domaća kuhinja Balkana Vreme pripreme: oko 1 h 30 min Porcije: 4–6

Sastojci:

1 kg svinjskog mesa (vrat ili plećka)

1 kg pečenih, oljuštenih i iseckanih crvenih paprika

500 g paradajza (svež ili pelat)

4–5 glavica crnog luka

2 glavice belog luka

200 g mesnate slanine (opciono)

3–4 kašike ulja ili masti

1 kašičica aleve paprike

So i biber po ukusu

Ljuta papričica (po želji)

Malo vode po potrebi

Priprema:

1. Priprema mesa:

Meso isecite na krupnije kocke, posolite i ispecite na roštilju ili u tiganju dok ne dobije lepu zlatno-smeđu boju. Ostavite sa strane.

2. Dinstanje povrća:

U većoj šerpi zagrejte ulje ili mast, pa dodajte sitno seckan crni luk. Dinstajte dok ne postane staklast. Ako koristite slaninu, dodajte je sada i kratko propržite.

3. Dodavanje paprika i paradajza:

U dinstani luk dodajte seckane pečene paprike, zatim beli luk i paradajz. Sve dobro promešajte.

4. Krčkanje:

Dinstajte na tihoj vatri uz povremeno dolivanje malo vode, dok se sastojci ne sjedine i masa ne postane gusta i ujednačena.

5. Sjedinjavanje sa mesom:

Dodajte pečeno meso u povrće. Začinite alevom paprikom, biberom i po želji ljutom papričicom. Posolite po ukusu.

6. Završno krčkanje:

Kuvajte još 20–30 minuta na laganoj vatri, dok se svi ukusi lepo ne prožmu i jelo ne dobije gustu, sočnu strukturu.

Savet: