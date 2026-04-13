U modernoj urbanoj hortikulturi, odabir drveta za mala dvorišta u Srbiji zahteva pažljivo razmatranje tehničkih kriterijuma. Ključni faktori su visina krošnje, otpornost na klimu i, najvažnije, priroda korenovog sistema. Među vrstama koje stručnjaci najčešće preporučuju izdvaja se nar (Punica granatum) – voćka koja spaja estetiku, funkcionalni hlad i neinvazivno korenje.
Nar kao ukrasno i korisno drvo u malom dvorištu
Jedna od najvećih prednosti nara je njegov „miran“ korenov sistem. Za razliku od invazivnih vrsta, koren nara ne podiže trotoare, ne oštećuje cevi niti ugrožava temelje zidova, što ga čini savršenim za uske prostore pored kuća.
- Visina: Nar obično raste između 2 i 5 metara, ali se redovnim orezivanjem može održavati kao niži ukrasni grm ili manje stablo.
- Krošnja: Gusto, zaobljeno lišće stvara meku senku, idealnu za terase i mesta za opuštanje na otvorenom.
- Dekorativnost: Intenzivno crveni cvetovi dodaju visoku estetsku vrednost i savršeno se uklapaju uz lavandu ili ukrasne trave u tipičnom srpskom vrtu.
Plodonošenje i prilagodljivost srpskoj klimi
Nar je izuzetno otporan na sušu i podnosi različite tipove zemljišta, zahtevajući minimalnu negu. Iako je poreklom iz toplijih krajeva, u Srbiji se sve češće sreće u vrtovima, naročito ako je zasađen uz zid okrenut ka jugu koji mu pruža dodatnu toplotu tokom zime.
Plodovi nara u domaćem vrtu
- Sezona plodova: Plodovi obično sazrevaju u jesen. Iako u toplijim krajevima može rađati češće, u našim uslovima prinos zavisi od osunčanosti i zimske zaštite.
- Zdravstveni bonus: Plod nara je prava riznica antioksidanata i polifenola, čineći ga ne samo lepim ukrasom, već i izvorom zdrave hrane.
- Mobilnost: Za hladnije predele, nar se može uspešno gajiti u velikim saksijama koje se tokom zime unose u zaštićen prostor, čime se osigurava njegov opstanak i u kontinentalnim uslovima.
Pravilnim orezivanjem možete kontrolisati oblik stabla i gustinu hlada bez zauzimanja dragocenog prostora. Kombinacija neinvazivnog korena, dekorativnog cveta i lekovitog ploda čini nar tehnički najprikladnijim izborom za moderne kompaktne vrtove.
(geaorganic.rs)
