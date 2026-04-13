Taj dan je neradni, rezervisan za posete rodbini, prijateljima, za zajednički ručak, igre i razmenu jaja. Dok je prvi dan više okrenut porodici i duhovnosti, drugi dan donosi opušteniju, razigraniju atmosferu.

Međutim, u nekim narodima i regijama ovaj dan nosi i posebne običaje i verovanja koja se prenose generacijama.

Jedan od najzanimljivijih običaja vezan je za polivanje vodom, naročito u slovenskim zemljama poput Poljske, Slovačke, Mađarske, pa čak i u nekim krajevima Vojvodine.

Ovaj običaj poznat je pod imenom "Vodeni ponedeljak", a simbolika je bogata – voda označava pročišćenje, zdravlje, mladost i novi početak.

Mladići su ranije u zoru obilazili kuće devojaka i polivali ih vodom, ponekad i celim kofama, a zauzvrat dobijali obojena jaja, kolače ili poljupce.

U nekim varijantama, umesto polivanja, devojke su se simbolično šibale vrbovim grančicama koje su takođe označavale zdravlje i plodnost.

Verovalo se da će devojka koja bude polivena tog dana biti zdrava i vesela cele godine, kao i da će se brzo udati.

Iako se danas običaj sprovodi u blažoj formi – najčešće uz simbolično prskanje mirisnom vodom ili parfemom – on i dalje živi kao veseli podsetnik na narodno nasleđe, prolećno buđenje i radost života.

