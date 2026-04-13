Prva žena atentator u Srbiji drznula se da puca na kralja: Obrenović se surovo osvetio, od njenih reči ćete se naježiti

Jelena Ilka Marković, prva je žena u Srbiji koja se "drznula da puca na kralja“. Šira javnost malo zna o ovoj Beograđanki , koja je pokušala da ubije kralja Milana 1882. godine, hicem iz pištolja u Sabornoj crkvi .

Rođena je u Šopronu kao Jelena Bajić krajem 19. sveka u kulturno razvijenom dijelu Austro-Ugarske za razliku od Beograda koji je tada nazadovao pod Turcima. Navodno su Bajići bili dobrostojeća oporodica koja je Ilki i njenoj sestri mogla priuštiti obrazovanje uprkos tadašnjem izrazitom patrijarhalnom kontekstu Srbije.

U četrnaestoj godini sestrama umire majke te ih otac šalje u Novi Sad kod tete radi udaje. Ubrzo, Ilka upoznaje ugledog doktora, Jovana Andrejevića te sa 17 godina ulazi u brak. Uz muža, koji je slovio kao kulturni i politički obrazovan muškarac, počinje i sama učiti i razvijati romantičarske ideje nacionalnog oslobođenja. Ilka je za prvi brak ostvarila jako dobar miraz kojim je kasnije i financirala razne socijalne pokrete.

Nakon dve godine, navodno srećnog i uspešnog braka, Andrejević umire, a Ilka sa samo 19 godina postaje udovica bez potomaka. Društveni pritisak bio je prejak te se ubrzo seli kod sestre koja radi kao učiteljica pevanja u ženskoj školi u Beogradu.

Tadašnja politička situacija u zemlji doživljava transforamaciju. Turci odlaze, a Srbija postiže relativnu samostalnost i potrebu za novim rešenjima i intelektualnom klasom koja bi ih mogla voditi.

Dom njene sestre poslužio je kao mesto okupljanja jednog takvog intelektualnog sloja koji je paralelno s previranjima u Europi i Rusiji, vodio rasprave o anarhizmu, socijalizmu pa i feminizmu.