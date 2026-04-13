Jezero Perućac je jedno od najlepših jezera u Srbiji. Pruža jedno od najlepših prizora i mami uzdahe smaragdno zelenom vodom. Takođe, kućice na samoj površini jezeru su jedna od najatraktivnijih stavri na ovom jezeru. Smešteno je kod Bajine Bašte i mnogi ga nazivaju sroskim Maldivima.

Ova turistička destinacija iz godine u godinu postaje sve popularnija. Naročito velika potražanja vlada tokom održavanja Drinske regate, koja je jedna od najposećenijih manifestacija u regionu.

Ekspanzija razvoja turizma u Bajinoj Bašti krenula je sa početkom pandemije korona virusa. Pre deset godina baviti se turizmom u ovoj opštinii nije bilo naročito isplativo, a danas od tog posla živi na stotine meštana.

Kao dete koje je mnogo vremena provodilo na vodi, želeo sam da za sebe, porodicu i drugare napravim neki mali splav kako bi imali gde da boravimo. U početku uopšte nije bio plan da se bavim turizmom. U međuvremenu, pojavila se korona koja je svima stavila prst na čelo, došlo je to neko čudno vreme. Krenuli smo sa iznajmljivanjem tog jednog splava koji se pokazao kao pun pogodak. Potražnja je bila zaista ogromna, tako da smo proširili kapacitete. Pravio sam jednu po jednu i došao do toga da sada imam četiri kućice na jezeru, deo se izdaje, a drugi deo je za porodicu“, rekao je za Radisav Mićović iz Bajine Bašte.

Reka Drina jedno je od najvećih bogatstava koje Srbija ima, sa jednim od najdubljih kanjona u Evropi. Upravo njenim pregrađivanjem nastalo je veličanstveno jezero Perućac. Ono po čemu se izdvaja od ostalih jeste to što spada u red najčistijih u našoj zamlji, a sama njegova geografska pozicija i blizina Nacionalnog parka Tara čini ga još privalčnijim za posetioce, ali i investitore.

Cena noćenja na jezeru Perućac

Prema podacima sajta Booking.com, cene noćenja u blizini jezera Perućac kreću se 3.000 dinara.

U ponudi je apartman koji se nalazi u mestu Perućac i može se iznajmiti za 3.058 dinara po noćenju.

Vile su nešto skuplje i noćenje košta u proseku 4.900 dinara.

Što se tiče apartmana sa lepim pogledom na jezero, oni se kreću između 2.000 i 3.000 dinara.

Pa tako je u ponudi apartman sa jednom sobom sa čije terase se vidi jezero i to po ceni od 2.300 dinara po noćenju.

Isplati se ulagati u Perućac, svaka investicija brzo se refundira

Sezona ovde počinje u prvim danima maja i završava se krajem septembra, ali zainteresovanost gostiju postoji čak i nakon toga. Kućice koje se nalaze na samom jezeru rezervišu se i godinu dana unapred tako da je za mesece jul, avgust i septembar već sada skoro sve popunjeno.

Mnoge odmor ovde podseća na Adu Bojanu i oni koji dođu prvi put ostaju fascinarani svom ovom lepotom i uvek se vraćaju. Aktivan odmor je ono što ih osvaja jer imate sve. Jedan dan uživate u jezeru i kupanju, a drugi ste već na vrhu Tare i uživate u pogledu sa spektakularnih vidikovaca“, kaže Radisav i dodaje da bavljenje turizmom u ovom delu Srbije može biti izuzetno isplativo.