ISKORISTITE POSLEDNJE DANE APRILA: Idealno je vreme za sadnju ovih biljaka, jedna "leči", čak, i slomljeno srce!
ISKORISTITE POSLEDNJE DANE APRILA: Idealno je vreme za sadnju ovih biljaka, jedna "leči", čak, i slomljeno srce!

Autor:  Teodora Tojagić

Uz njih će vaše dvorište ili balkon biti kao iz bajke!

 

Iskoristite poslednje dane aprila, jer je pravo vreme za sadnju pojedninih biljaka! Ove ukrasne sadnice će vam omogućiti da do kraja jeseni uživate u prelepom prizoru u vašem dvorištu ili na terasi. Ukoliko ih još budete negovale na pravi način, uzvratiće vam tako što će još bujnije cvetati.

Naime, prema mišljenju botaničara, ovi dani su idealni za sadnju: jagorčevine, petunije, cinija, kadifice, dana i noći.

Kadifica

Ova biljka je veoma otporna na različite vremenske uslove. Kada dostigne visinu od pet do 10 centimetara, trebalo bi je rasaditi na stalno mesto, gde će ostati tokom celog leta.

Kadifica je jednogodišnja biljka, ali možete sačuvati njeno seme za sledeću godinu. Cveta u predivnim narandžastim, belim ili žutim nijansama.

Razmak između biljaka treba da bude od 15 do 25 centimetara. Potrebno joj je redovno zalivanje i prihrana. Mogu biti različitih visina, ali najčešće dostignu visinu oko dvadesetak centimetara. Precvetale cvetove trebalo bi odstranjivati.

Petunije

Njihova lepota je u cvetovima različitih boja i nijansi, a april je idealno vreme da ih zasadite.

Za uspešan uzgoj petunije trebaće vam, osim dobrog semena i kvalitetan supstrat za sadnju. Petunija voli rastresito zemljište. Ako je supstrat nešto teži, dodajte mu peska kako ne bi postao previše zbijen. Pravilan razmer peska i supstrata trebao bi da bude 1:5.

Ukoliko želite da veše petunije cvetaju punim sjajem, redovno ih zalivajte i uklanjajte stare cevtove.

Jagorčevina

Prija joj položaj u polusenci i temperatura od pet do 18 stepeni. Odgovara joj supstrat za geranijume sa 20% peska ili perlita. Neka pre presađivanja jagorčevine bude obezbedjeno vlažno, hranljivo i propusno zemljište. Kad presadite svoje sadnice mlade jagorčevine, zalijte ih i sačekajte još malo do prvih kompletnih cvetova.

Lepi čovek

Cinija je drugi naziv za ovu billjku, koja se može naći u velikom broju boja i oblika cveta. Ova biljka se gaji na otvorenom i voli puno sunca. Odgovara joj mesto zaštićeno od vetra, bogato hranljivo i umereno vlažno zemljište.

U aprilu se sadi seme u vrtu ili u saksijama, a kasnije se rasadi, iako značajan broj mladih biljaka prilikom presađivanja ugine. Zemljište se redovno zaliva, i već posle šest do osam sedmica mlade biljke cvetaju.

Dan i noć

Obično se sadi u jesen, ali je april takođe pogodan za sadnju ove veoma posebne biljke.

Kod nje su cvetovi najčešće veliki, ljubičaste boje, ali mogu biti i dvobojni. Može biti jednogodišnja ili dvogodišnja u zavisnosti kada je posađena. Najlakše se razmnožavaju semenom.

U saksiju srednje veličine stavite ¾ zemlje za cveće, potom u nju stavite oko pet semenki. Prekrijte semenke zemljom do vrha saksije. Postavite na senovito mesto i redovno zalivajte.

