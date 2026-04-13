Kardiolog dr Tariqshah Syed otkrio je na koju vrstu sira treba obratiti pažnju.

„Konzumacija sira u umerenim količinama obično ima mali uticaj na LDL holesterol, ali sirevi s visokim udelom masnoće mogu ga znatno povisiti ako se jedu preterano“, ističe za Parade.

Glavni razlog tome je sadržaj zasićenih masti, koje povećavaju rizik od srčanih bolesti, moždanog udara i povišenog krvnog pritiska. Najproblematičniji su sirevi bogati zasićenim mastima i natrijumom.

„Prerađeni sirevi i tvrdi, punomasni sirevi poput čedar sira i parmezana sadrže više zasićenih masti i soli, što može povisiti LDL holesterol i krvni pritisak“, navodi dr Syed.

Najgori primer je maskarpone, koji u jednoj porciji ima čak 29 grama zasićenih masti i ukupno 44 grama masnoće. Za poređenje, otprilike 56 grama čedar sira sadrži 23 grama zasićenih masti i 364 miligrama natrijuma, što vrlo brzo može preći dnevne preporuke Američkog udruženja za srce.

Ipak, postoje i vrste sira koje se smatraju povoljnijim za zdravlje srca. Dr Syed preporučuje niskomasne opcije poput mocarele, rikote i svežeg sira. Na primer, pola šoljice rikote ima deset grama zasićenih masti, dok ista količina svežeg sira sadrži samo tri grama.

Osim odabira sira, važno je i s čim ga kombinujemo – stručnjaci savetuju da se jede uz voće ili celovite žitarice, što pomaže kontroli porcija i boljem prehrambenom balansu.

Umerena konzumacija i pažljiv odabir mogu omogućiti da sir ostane deo prehrane bez većeg rizika za srce, prenosi Index.hr.