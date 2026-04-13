Mnogi ljudi su ubeđeni da su smeđa jaja zdravija i "prirodnija", dok drugi više veruju belim jer ih doživljavaju kao čistija ili ukusnija.

Iako svako ima svoje preference, suštinsko pitanje je da li se razlike između smeđih i belih jaja svode samo na izgled ili postoji nešto više od toga.

Od čega zavisi boja jaja?

Kokoške mogu nositi jaja različitih nijansi, a ključni faktor za to je njihova rasa. Boja ljuske nastaje zahvaljujući pigmentima koje kokoška stvara.

Kod smeđih jaja važnu ulogu ima pigment protoporfirin IX, koji potiče iz jedinjenja zaslužnog za crvenu boju krvi.

Osim genetike, postoje i dodatni uticaji, kako kokoške stare, jaja koja nose mogu postati krupnija i svetlija.

Takođe, uslovi u kojima žive, ishrana i nivo stresa mogu blago uticati na nijansu ljuske, ali ne menjaju osnovnu boju.

Da li su smeđa jaja zaista zdravija?

Iako mnogi biraju smeđa jaja verujući da su kvalitetnija, činjenica je da su nutritivne razlike između njih i belih jaja zanemarljive. Bez obzira na boju, jaja imaju gotovo isti sastav.

Jedno jaje u proseku sadrži visokokvalitetne proteine, vitamine i minerale, a pritom ima manje od 80 kalorija. Istraživanja su pokazala da boja ljuske ne utiče značajno ni na kvalitet ni na hranljivu vrednost.

Zaključak je jednostavan, izbor između smeđih i belih jaja svodi se uglavnom na lični ukus i naviku, jer su sa nutritivnog aspekta praktično jednaka.