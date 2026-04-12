Jedna od njihovih najvećih prednosti jeste to što se lako uklapaju u različite obroke. Mogu se jesti sveže, dodavati u smuti, jogurt ili ovsenu kašu, ali su podjednako ukusne i kada se konzumiraju same. Pored toga, niskokalorične su, pa predstavljaju odličan izbor za sve koji vode računa o ishrani.

Bogate hranljivim materijama

Iako su male, jagode su izuzetno hranljive. Jedna porcija od oko 150 do 170 grama sadrži svega pedesetak kalorija, ali gotovo u potpunosti zadovoljava dnevne potrebe za vitaminom C. Osim toga, bogate su vlaknima koja su važna za pravilan rad probavnog sistema, kao i kalijumom koji pomaže u regulaciji krvnog pritiska. Sadrže i folate, kao i manje količine drugih važnih minerala poput magnezijuma i gvožđa.

Uticaj na varenje i creva

Posebno su korisne za varenje. Vlakna iz jagoda doprinose pravilnom radu creva i pomažu da se hrana lakše razgrađuje. U njima se nalazi i pektin, vrsta vlakna koja hrani dobre bakterije u crevima. Kada se te bakterije aktiviraju, stvaraju se korisne materije koje smanjuju upalu i doprinose zdravlju celog digestivnog sistema. Kako je zdravlje creva tesno povezano sa opštim stanjem organizma, redovno konzumiranje jagoda može imati širi pozitivan efekat.

Jačanje imuniteta