Kroz vekove su ova imena smatrana zaštitnicima, noseći svetlu energiju i donoseći sreću.

Ženska imena koja štite

Sofija

Simbol mudrosti i jasnoće. Ovo ime daruje mir, bistrinu uma i sposobnost da se donose prave odluke u svakoj životnoj situaciji.

Vera

Snaga duha i poverenje. Ona koja nosi ovo ime unosi svetlost i stabilnost u svoj svet, što joj pomaže da prevaziđe sve prepreke.

Nada

Simbol optimizma i istrajnosti. Ovo ime uči da se nikada ne odustaje, da se uvek prepoznaje svetlo čak i u najtežim trenucima i privlači nove prilike u život.

Anastasija

Simbol obnove i snage. Nositeljka ovog imena ima sposobnost da se posle svake teškoće iznova digne i krene napred sa samopouzdanjem.

Zlata

Simbol uspeha i obilja. Ovo ime privlači prosperitet i donosi „zlatnu“ fazu u životu, ispunjenu srećom i ostvarenjima.

Varvara

Simbolizuje nezavisnost, snagu prirode i životnu otpornost. Nositeljka ovog imena korača kroz život svojom jedinstvenom stazom.

Evgenija

Daruje plemenitost, dostojanstvo i poštovanje okoline.

Aleksandra

Zaštitnica i borac. Ovo ime daje snagu da se zauzme za sebe i svoje voljene.

Valerija

Simbol vitalnosti i zdravlja, izražava želju za energičnim i ispunjenim životom.