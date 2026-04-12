Kroz vekove su ova imena smatrana zaštitnicima, noseći svetlu energiju i donoseći sreću.
Ženska imena koja štite
Sofija
Simbol mudrosti i jasnoće. Ovo ime daruje mir, bistrinu uma i sposobnost da se donose prave odluke u svakoj životnoj situaciji.
Vera
Snaga duha i poverenje. Ona koja nosi ovo ime unosi svetlost i stabilnost u svoj svet, što joj pomaže da prevaziđe sve prepreke.
Nada
Simbol optimizma i istrajnosti. Ovo ime uči da se nikada ne odustaje, da se uvek prepoznaje svetlo čak i u najtežim trenucima i privlači nove prilike u život.
Anastasija
Simbol obnove i snage. Nositeljka ovog imena ima sposobnost da se posle svake teškoće iznova digne i krene napred sa samopouzdanjem.
Zlata
Simbol uspeha i obilja. Ovo ime privlači prosperitet i donosi „zlatnu“ fazu u životu, ispunjenu srećom i ostvarenjima.
Varvara
Simbolizuje nezavisnost, snagu prirode i životnu otpornost. Nositeljka ovog imena korača kroz život svojom jedinstvenom stazom.
Evgenija
Daruje plemenitost, dostojanstvo i poštovanje okoline.
Aleksandra
Zaštitnica i borac. Ovo ime daje snagu da se zauzme za sebe i svoje voljene.
Valerija
Simbol vitalnosti i zdravlja, izražava želju za energičnim i ispunjenim životom.
