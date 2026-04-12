Na padinama planine Miroč, u blizini Kladova, nalazi se jedan od najlepših i najmanje poznatih vodopada u Srbiji – Blederija. Okružen gustom šumom i kristalno čistim izvorima, ovaj vodopad pruža prizor koji podseća na daleke egzotične destinacije, a krije se nadomak Dunava.

Vodopad i njegova lepota

Vodopad Blederija visok je oko 7 metara. Voda se obrušava u tirkizno jezero dubine do tri metra, koje leti postaje prirodni bazen za kupače i avanturiste. Voda dolazi iz istoimene reke Blederije, kratke ali bogate izvorima i slapovima. Zvuk koji se stapa sa šumskim mirom daje ovom mestu posebnu čar.

Park prirode „Blederija“

Vodopad se nalazi u okviru zaštićenog područja Park prirode „Blederija“, koje obuhvata oko 400 hektara. Osim glavnog slapa, tu se nalaze i brojni drugi izvori i vodeni fenomeni: Sokolovica, Šumarka i Ladna Voda. Posebnu vrednost daju sedrene barijere – prirodne formacije slične onima na Plitvičkim jezerima.

Legenda i ime

O poreklu imena „Blederija“ postoje različita tumačenja. Najčešće se navodi da potiče od staroslovenske reči bled – u značenju bleštati, sijati – što podseća na svetlucavu boju vode u sunčevim zracima. Meštani pak vole da prepričavaju legende o vilama koje se okupljaju u sumrak na slapovima i čuvaju izvore od nečistih sila.

Izlet za ljubitelje prirode

Do vodopada Blederija vodi uređena pešačka staza sa mostićima i odmorištima. Staza prolazi kroz šumski predeo bogat retkim biljnim vrstama, pa svaka šetnja ima i edukativni karakter. Najlepši prizor pruža u proleće, kada voda nabujala od snežnih otapanja obrušava svojom punom snagom.

Biodiverzitet i lekovito bilje Blederije

Okolina vodopada Blederija poznata je po velikom broju lekovitih biljaka – čak 78 vrsta raste u njegovom širem području. Tu se mogu naći kantarion, nana, hajdučka trava i mnoge druge biljke koje se koriste u narodnoj medicini. Šume bukve, graba i hrasta čuvaju prirodni ambijent, a u njima obitavaju jeleni, divlje svinje i brojni sitni glodari i ptice.

Geološke i prirodne osobenosti

Vodopad Blederija deo je spomenika prirode od 2019. godine, prepoznat kao jedinstveni geološki fenomen. Voda se obrušava sa bigrene prečage visoke oko 7 metara, u jezerce smaragdne boje. Reka Blederija duga je svega 4,3 kilometra, ali obiluje izvorima – na njenom početku voda je ledeno hladna, dok se pred sam vodopad zagreje na oko 17 stepeni. Do samog slapa vodi šumski put sa drvenim mostićima, pa obilazak pruža i osećaj avanture.