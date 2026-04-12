Problem je u tome što se šteta često primeti tek kada postane ozbiljna i kada su popravke već skupe i komplikovane.

Koliko daleko od kuće treba saditi smokvu?

Jedna od najčešćih grešaka je sadnja preblizu objekta. Stručnjaci savetuju da se smokva sadi na bezbednoj udaljenosti:

Ako se posadi bliže, postoji velika verovatnoća da će korenje pronaći pukotine u betonu ili instalacijama i početi da se širi upravo tamo gde ne bi trebalo.

Kako uživati u smokvi bez rizika?

Dobra vest je da ne morate da se odreknete smokve ako je volite. Postoje praktična rešenja koja omogućavaju da uživate u njenim plodovima bez bojazni od štete:

sadnja u velikim saksijama ili žardinjerama

izbor patuljastih sorti sa slabijim korenskim sistemom

pažljivo planiranje mesta sadnje unapred

Na ovaj način zadržavate sve prednosti – hladovinu, lepotu i ukusne plodove – bez opasnosti po kuću i dvorište.

Nije samo smokva problem

Važno je znati da smokva nije jedina biljka sa ovako agresivnim korenjem. Slične probleme mogu izazvati i:

vrba

topola

breza

hrast

pojedine vrste oraha