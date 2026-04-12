U srpskoj tradiciji, posebno u prvoj polovini 20. veka, Vaskrs je bio praznik kada se obavezno nosi nešto novo. Verovalo se da „kako se obučeš za Vaskrs, takva će ti biti i godina“. Zato su se birale svetle boje, nežni materijali i nova garderoba – koliko god skromna ona bila.
Često su se odvajale pare baš za novu košulju ili suknju, a ta odeća se čuvala samo za „na svetac“. Nije bila stvar mode, već poštovanja – prema prazniku, prema porodici, prema Bogu.
Devojke su za Vaskrs oblačile svetle haljine, vezivale kosu u pletenice, stavljale marame ili mašne. Momci su nosili izglancane cipele, pantalone na peglu i košulje sa čvrstim kragnama. Ako bi neko imao šešir – to je bio znak ozbiljnosti i stila.
Tamne boje su se izbegavale, jer su simbolisale tugu. Iako nije bilo striktne zabrane, roditelji bi često rekli: „Vaskrs nije za crno, sine.“ Bele čarape, cipelice za crkvu i uredno isfenirana kosa – bili su obavezni svakog prazničnog jutra.
U vreme posleratne Jugoslavije, i u gradovima i na selu, Vaskrs je bio trenutak kada su se „pokazivali“ novi komadi – haljina kupljena na kredit, sako iz Trsta, cipele „Made in Bata“.
Posebno u urbanim sredinama, šetnja do crkve i kroz park bila je kao modna pista. Devojke su nosile rukavice, šeširiće, tašne koje se uklapaju sa cipelicama, a muškarci kravate i uredno podšišanu kosu.
U 21. veku, vaskršnji stil se prilagodio novim vremenima – ali mnogi običaji i dalje žive, makar u digitalnoj formi. Porodični ručak kod bake je i dalje prilika da se svi malo doteraju – da se deca pojave u košuljama i haljinicama, da mame izaberu pastelnu kombinaciju, a tate izvuku košulju iz ormana „za posebne prilike“.
Na Instagramu i TikToku, vaskršnji stajlinzi postaju deo praznične atmosfere – uz jaja i slavski sto, redovno se dele i modne kombinacije, matching outfiti za celu porodicu, kao i selfiji iz crkvenog dvorišta.
Danas ne postoji „modni kodeks“, ali mnogi i dalje biraju svetle boje, nežne tonove, prirodan makeup i eleganciju. Oblačenje za Vaskrs postaje način da spojimo staro i novo – tradiciju i stil.
