U srpskoj tradiciji , posebno u prvoj polovini 20. veka, Vaskrs je bio praznik kada se obavezno nosi nešto novo . Verovalo se da „kako se obučeš za Vaskrs, takva će ti biti i godina“ . Zato su se birale svetle boje, nežni materijali i nova garderoba – koliko god skromna ona bila.

Često su se odvajale pare baš za novu košulju ili suknju, a ta odeća se čuvala samo za „na svetac“. Nije bila stvar mode, već poštovanja – prema prazniku, prema porodici, prema Bogu.

Devojke su za Vaskrs oblačile svetle haljine, vezivale kosu u pletenice, stavljale marame ili mašne. Momci su nosili izglancane cipele, pantalone na peglu i košulje sa čvrstim kragnama. Ako bi neko imao šešir – to je bio znak ozbiljnosti i stila.

Tamne boje su se izbegavale, jer su simbolisale tugu. Iako nije bilo striktne zabrane, roditelji bi često rekli: „Vaskrs nije za crno, sine.“ Bele čarape, cipelice za crkvu i uredno isfenirana kosa – bili su obavezni svakog prazničnog jutra.