Farbanje uskršnjih jaja je svakako tradicija kojoj se svi raduju, pogotovo mališani, ali postoje i brojni drugi običaji i verovanja koja prate ovaj praznik.

Jedno od njih jeste da ako unošenje određenog cveća baš na dan Uskrsa u dom može da doprinese blagostanju i sreći koja će pratiti ukućane.

Od davnina je poznato da cveće simbolizuje ljubav, nežnost, radost, plodnost i dobro zdravlje, a ujedno sa sobom nosi čistu energiju. Iz ovog razloga je posebno važno da na dan Uskrsa vaša kuća bude oplemenjena njime.

Smatra se da ova 3 cveta donose blagostanje, radost i zdravlje ukoliko ih unesete u kuću za Uskrs.

Lala

Lale simbolizuju lepotu, raskoš i bogatsvo, pa se zbog toga smatra idealnim cvetom koji treba da se unese u kuću za Uskrs.

Lala je takođe simbol proleća, te cvetanja, pa se ona simbolično smatra cvetom napretka i blagostanja.

Đurđevak

Budući da cveta tokom aprila i maja, Đurđevak je idealan za Uskrs. Domaćice su u prošlim vremenima unosile ovaj cvet u kuću, jer on simbolizuje nežnost i sreću.

Postoji i predanje da su se suze Bogorodice, ispred krsta Isusa Hrista, pretvorile u đurđevke, zbog čega đurđevak takođe simbolizuje čistoću.

Ljiljan

Ljiljan simbolizuje nevinost, čistotu i lepotu, a kod Srba je ljiljan povezan sa Presvetom Bogorodicom, tako da se često naziva i Bogorodičinim cvetom. Ljiljan je takođe simbol vere, nade i ljubavi, pa ga treba uneti u kuću za Uskrs.