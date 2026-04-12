Miris sveže pečene štrudle jedan je od onih koji odmah vraća toplinu doma i prazničnu atmosferu. Vaskrs je pravo vreme da se kuhinja ispuni slatkim aromama, a ova mekana, mirisna štrudna sa lešnicima savršen je izbor za porodični sto. Spoj vazdušastog testa i bogatog fila od lešnika, uz blagu notu citrusa, čini je neodoljivom poslasticom kojoj se svi rado vraćaju.

Šta je potrebno od sastojaka?

Za testo:

  • 250 ml mlakog mleka
  • 8 g suvog ili 20 g svežeg kvasca
  • 1 kašičica šećera
  • 50 ml ulja
  • 2 jaja
  • 100 ml mlake vode
  • 550 g brašna
  • prstohvat soli

Za fil:

  • 200 g mlevenih pečenih lešnika (orasa)
  • 1 kesica vanilin šećera (9 g)
  • 2 belanca
  • rendana korica limuna ili pomorandže
  • 70 g šećera

Priprema korak po korak:

1. Priprema testa

  • U mlako mleko dodaj kvasac i kašičicu šećera, pa ostavi 10 minuta da se aktivira.
  • U većoj posudi pomešaj jaja, ulje, vodu i so.
  • Dodaj nadošli kvasac, pa postepeno umešaj brašno.
  • Zamesi glatko, mekano testo koje se ne lepi za ruke.
  • Pokrij krpom i ostavi da naraste oko 45–60 minuta, dok ne udvostruči zapreminu.

2. Priprema fila

  • Umuti belanca u čvrst sneg.
  • Dodaj šećer i vanilin šećer, pa lagano umešaj.
  • Dodaj mlevene lešnike i rendanu koricu limuna ili pomorandže.
  • Sve sjedini u bogat fil.

3. Formiranje štrudne

  • Nadošlo testo podeli na dva dela.
  • Svaki deo razvaljaj u pravougaonik.
  • Rasporedi fil ravnomerno po testu.
  • Uvij u rolat (štrudlu) i prebaci u pleh obložen papirom za pečenje.
  • Po želji premaži umućenim jajetom za lepšu koricu.
  • Ostavite još 15–20 minuta da malo naraste.

4. Pečenje

Peći u prethodno zagrejanoj rerni na 200°C oko 30 minuta, dok ne dobije lepu zlatno-smeđu boju.