Miris sveže pečene štrudle jedan je od onih koji odmah vraća toplinu doma i prazničnu atmosferu. Vaskrs je pravo vreme da se kuhinja ispuni slatkim aromama, a ova mekana, mirisna štrudna sa lešnicima savršen je izbor za porodični sto. Spoj vazdušastog testa i bogatog fila od lešnika, uz blagu notu citrusa, čini je neodoljivom poslasticom kojoj se svi rado vraćaju.
Šta je potrebno od sastojaka?
Za testo:
- 250 ml mlakog mleka
- 8 g suvog ili 20 g svežeg kvasca
- 1 kašičica šećera
- 50 ml ulja
- 2 jaja
- 100 ml mlake vode
- 550 g brašna
- prstohvat soli
Za fil:
- 200 g mlevenih pečenih lešnika (orasa)
- 1 kesica vanilin šećera (9 g)
- 2 belanca
- rendana korica limuna ili pomorandže
- 70 g šećera
Priprema korak po korak:
1. Priprema testa
- U mlako mleko dodaj kvasac i kašičicu šećera, pa ostavi 10 minuta da se aktivira.
- U većoj posudi pomešaj jaja, ulje, vodu i so.
- Dodaj nadošli kvasac, pa postepeno umešaj brašno.
- Zamesi glatko, mekano testo koje se ne lepi za ruke.
- Pokrij krpom i ostavi da naraste oko 45–60 minuta, dok ne udvostruči zapreminu.
2. Priprema fila
- Umuti belanca u čvrst sneg.
- Dodaj šećer i vanilin šećer, pa lagano umešaj.
- Dodaj mlevene lešnike i rendanu koricu limuna ili pomorandže.
- Sve sjedini u bogat fil.
3. Formiranje štrudne
- Nadošlo testo podeli na dva dela.
- Svaki deo razvaljaj u pravougaonik.
- Rasporedi fil ravnomerno po testu.
- Uvij u rolat (štrudlu) i prebaci u pleh obložen papirom za pečenje.
- Po želji premaži umućenim jajetom za lepšu koricu.
- Ostavite još 15–20 minuta da malo naraste.
4. Pečenje
Peći u prethodno zagrejanoj rerni na 200°C oko 30 minuta, dok ne dobije lepu zlatno-smeđu boju.
