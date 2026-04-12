Miris sveže pečene štrudle jedan je od onih koji odmah vraća toplinu doma i prazničnu atmosferu. Vaskrs je pravo vreme da se kuhinja ispuni slatkim aromama, a ova mekana, mirisna štrudna sa lešnicima savršen je izbor za porodični sto. Spoj vazdušastog testa i bogatog fila od lešnika, uz blagu notu citrusa, čini je neodoljivom poslasticom kojoj se svi rado vraćaju.

Šta je potrebno od sastojaka?

Za testo:

250 ml mlakog mleka

8 g suvog ili 20 g svežeg kvasca

1 kašičica šećera

50 ml ulja

2 jaja

100 ml mlake vode

550 g brašna

prstohvat soli

Za fil:

200 g mlevenih pečenih lešnika (orasa)

1 kesica vanilin šećera (9 g)

2 belanca

rendana korica limuna ili pomorandže

70 g šećera

Priprema korak po korak:

1. Priprema testa

U mlako mleko dodaj kvasac i kašičicu šećera, pa ostavi 10 minuta da se aktivira.

U većoj posudi pomešaj jaja, ulje, vodu i so.

Dodaj nadošli kvasac, pa postepeno umešaj brašno.

Zamesi glatko, mekano testo koje se ne lepi za ruke.

Pokrij krpom i ostavi da naraste oko 45–60 minuta, dok ne udvostruči zapreminu.

2. Priprema fila

Umuti belanca u čvrst sneg.

Dodaj šećer i vanilin šećer, pa lagano umešaj.

Dodaj mlevene lešnike i rendanu koricu limuna ili pomorandže.

Sve sjedini u bogat fil.

3. Formiranje štrudne

Nadošlo testo podeli na dva dela.

Svaki deo razvaljaj u pravougaonik.

Rasporedi fil ravnomerno po testu.

Uvij u rolat (štrudlu) i prebaci u pleh obložen papirom za pečenje.

Po želji premaži umućenim jajetom za lepšu koricu.

Ostavite još 15–20 minuta da malo naraste.

4. Pečenje

Peći u prethodno zagrejanoj rerni na 200°C oko 30 minuta, dok ne dobije lepu zlatno-smeđu boju.