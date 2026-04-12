Priprema:

Priprema ove salate je brza i jednostavna, a rezultat je pravo malo gastronomsko uživanje.

Paradajz se iseče na kocke ili kriške i stavi u veću činiju. Pečene paprike se očiste i iseku na trake, dok se mladi crni luk seče na kolutiće zajedno sa zelenim delom i dodaje paradajzu.

Za još bogatiji ukus, može se dodati i jedna sveža paprika isečena na trakice, kao i sitno seckan beli luk koji daje posebnu aromu. Po želji, ubacuje se i ljuta pečena paprika koja daje blagu pikantnost.

Sve se lagano promeša, zatim se doda so, ulje i sirće po ukusu. Na kraju se preko salate izmrviti beli sir, pa se sve još jednom nežno sjedini da se ukusi povežu.