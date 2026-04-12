Miris zrelog paradajza, pečene paprike i svežeg luka, uz kremasti beli sir, čine moravsku salatu neodoljivom. Nema komplikovanih koraka, nema skupih sastojaka – samo jednostavnost koja osvaja iz prve.
Bilo da je poslužite uz nedeljni ručak, roštilj ili kao laganu večeru, moravska salata se uvek prva „pojede“. Njena tajna je upravo u tome što podseća na domaću, starinsku kuhinju, kakvu su spremale bake – bez žurbe i bez previše filozofije.
Sastojci:
- 5–6 zrelih paradajza
- 4 veće pečene crvene paprike
- 1 sveža paprika
- 2 mlada crna luka (sa sve percem)
- 150 g belog sira
- 2 čena belog luka
- 1 ljuta pečena paprika (po ukusu)
- 3 kašike ulja
- 1 kašika sirćeta (ili po ukusu)
- so po ukusu
- svež peršun (po želji)
Priprema:
Priprema ove salate je brza i jednostavna, a rezultat je pravo malo gastronomsko uživanje.
Paradajz se iseče na kocke ili kriške i stavi u veću činiju. Pečene paprike se očiste i iseku na trake, dok se mladi crni luk seče na kolutiće zajedno sa zelenim delom i dodaje paradajzu.
Za još bogatiji ukus, može se dodati i jedna sveža paprika isečena na trakice, kao i sitno seckan beli luk koji daje posebnu aromu. Po želji, ubacuje se i ljuta pečena paprika koja daje blagu pikantnost.
Sve se lagano promeša, zatim se doda so, ulje i sirće po ukusu. Na kraju se preko salate izmrviti beli sir, pa se sve još jednom nežno sjedini da se ukusi povežu.
Po želji se može posuti svežim peršunom, koji daje dodatnu svežinu i miris.
Komentari (0)