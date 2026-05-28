Čim prođe opasnost od majskih mrazeva, možete započeti sa sadnjom dalija u cvetne leje. Ovo raskošno i ponosno cveće postaje pravi ukras letnje bašte, ali samo ako mu se obezbede odgovarajući uslovi i pažljiva nega.
Karakteristike nege dalija
Prvi i najvažniji korak u uzgoju dalija jeste pravilno uspostavljanje režima zalivanja. Tokom letnjih vrućina, biljke je potrebno zalivati svakodnevno, tako da se zemlja oko žbuna temeljno natopi. Kada se krtole dobro ukorene i ojačaju, učestalost zalivanja može se postepeno smanjivati. Uvek se vodite vremenskim uslovima – tokom sušnih i toplih dana zalivanje treba biti češće, dok se u kišnim periodima znatno smanjuje. Važno je da zemlja ispod biljke ostane stalno blago vlažna. Svaki žbun treba zalivati najmanje 15 minuta, a dalije će vam uzvratiti obilnim i raskošnim cvetanjem. Najbolje je koristiti finu raspršenu mlaznicu za zalivanje.
U gredicama sa dalijama korov treba redovno uklanjati, a zemlju povremeno rahliti. To je najbolje raditi dan nakon zalivanja. Međutim, kada počne formiranje pupoljaka, rahljenje se obustavlja. Umesto toga, preporučuje se malčiranje zemlje oko biljke humusom ili tresetom. Kvalitetan sloj malča smanjuje isparavanje vlage i sprečava stvaranje tvrde kore nakon zalivanja.
Ako je sorta dalija bujna i ima gusto lišće, donji listovi se uklanjaju do visine od oko 35 cm. Na taj način poboljšava se cirkulacija vazduha, biljka "diše" bolje i smanjuje se rizik od truljenja krtole.
Prihrana
Dalije zahtevaju redovnu prihranu tokom cele vegetacije. Čim se krtole ukorene nakon sadnje, započinje se sa đubrenjem organskim i mineralnim đubrivima. Prva prihrana može biti rastvor divizma i pilećeg izmeta, razblažen vodom u odnosu 1:10. U ovu smešu korisno je dodati 15 g amonijum-nitrata i 15 g superfosfata.
Oko svakog žbuna motikom se prave plitki kanali dubine oko 6 cm, u koje se sipa hranljivi rastvor. Prosečna potrošnja je oko 10 litara na 5 žbunova. Prihrana se ponavlja svake dve nedelje do sredine leta, nakon čega se biljke obilno zalivaju.
Tokom jula prelazi se na prihranu smešom kalijuma i fosfora. U 10 litara vode rastvara se 15 g kalijum-sulfata ili kalijum-nitrata, uz dodatak 50 g superfosfata. Ova prihrana se primenjuje do sredine avgusta, dok krajem leta biljke zahtevaju pojačanu dozu fosfora.
Podvezivanje i orezivanje
Dalije je neophodno vezivati kako bi se sprečilo poleganje stabljika pod težinom cvetova. Podvezivanje počinje kada izdanci dostignu visinu od oko 60 cm. Može se vezivati ceo žbun ili svaki izdanak posebno, a najduže stabljike obavezno se fiksiraju na dva mesta.
Za lep i uredan izgled biljke, neophodno je i orezivanje. Na početku rasta ostavljaju se četiri najjača izdanka, dok se ostali uklanjaju. Dok biljka ne dostigne visinu od oko 40 cm, uklanjaju se svi bočni izdanci kako bi se sprečilo zgušnjavanje i slabljenje cvetanja.
Da bi se podstaklo formiranje većeg broja pupoljaka, glavni izdanak se prikraćuje iznad četvrtog para listova. U suprotnom, biljka će svu energiju usmeriti na jedan cvet i stvaranje semena.
Bolesti i štetočine
Tokom leta dalije često napadaju razne štetočine, pa je važno na vreme reagovati. U slučaju napada insekata, biljke se tretiraju insekticidima dva puta.
Protiv lisnih vaši koriste se preparati kao što su "Aktara" i "Fitoverm", uz obaveznu kontrolu mrava u bašti. U sušnim i toplim uslovima može se pojaviti i paukova grinja, koja se suzbija prskanjem hladnom vodom i preparatima "Fufanon" i "Fitoverm".
Ušne sovice napadaju mlade listove i pupoljke, a protiv njih pomažu infuzije pelina i celandina. Tretmani se rade rano ujutru ili uveče, pri zalasku sunca.
Dalije su osetljive i na bolesti poput pepelnice i mozaika. Simptomi su žućenje i pegavost listova, usporen rast i deformisane cvetne stabljike. U takvim slučajevima zaražene biljke se uklanjaju i spaljuju kako bi se sprečilo širenje bolesti.
Zaključak
Raskošno cvetanje dalija nagrada je za strpljenje i pažljivu negu. Uz pravilno zalivanje, prihranu, orezivanje i zaštitu, ove biljke postaju pravi dragulj svake bašte i donose osećaj ponosa svakom baštovanu.
