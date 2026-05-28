Čim prođe opasnost od majskih mrazeva, možete započeti sa sadnjom dalija u cvetne leje. Ovo raskošno i ponosno cveće postaje pravi ukras letnje bašte, ali samo ako mu se obezbede odgovarajući uslovi i pažljiva nega.

Karakteristike nege dalija

Prvi i najvažniji korak u uzgoju dalija jeste pravilno uspostavljanje režima zalivanja. Tokom letnjih vrućina, biljke je potrebno zalivati svakodnevno, tako da se zemlja oko žbuna temeljno natopi. Kada se krtole dobro ukorene i ojačaju, učestalost zalivanja može se postepeno smanjivati. Uvek se vodite vremenskim uslovima – tokom sušnih i toplih dana zalivanje treba biti češće, dok se u kišnim periodima znatno smanjuje. Važno je da zemlja ispod biljke ostane stalno blago vlažna. Svaki žbun treba zalivati najmanje 15 minuta, a dalije će vam uzvratiti obilnim i raskošnim cvetanjem. Najbolje je koristiti finu raspršenu mlaznicu za zalivanje.

U gredicama sa dalijama korov treba redovno uklanjati, a zemlju povremeno rahliti. To je najbolje raditi dan nakon zalivanja. Međutim, kada počne formiranje pupoljaka, rahljenje se obustavlja. Umesto toga, preporučuje se malčiranje zemlje oko biljke humusom ili tresetom. Kvalitetan sloj malča smanjuje isparavanje vlage i sprečava stvaranje tvrde kore nakon zalivanja.