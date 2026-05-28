Tikvice su idealna namirnica za brze i lagane uštipke koji se prže za svega nekoliko minuta. Ovi uštipci su spolja zlatno hrskavi, a iznutra sočni i mekani, pa su odlični kao brz obrok, doručak ili prilog uz jogurt i razne umake.
Priprema je jednostavna, a ključ je u pravilnom ceđenju tikvica i kratkom prženju.
Osnovne informacije
Kuhinja: internacionalna
Tip jela: prženo jelo
Porcije/Količina: oko 14 uštipaka
Vreme pripreme: 10 minuta
Vreme kuvanja/pečenja/hlađenja: 3–5 minuta
Ukupno vreme pripreme: oko 15 minuta
Težina: lako
Sastojci:
- 1 srednja tikvica
- 1 jaje
- pola šolje brašna (od 250 ml)
- 1 kašičica belog luka u prahu
- 1 puna kašika parmezana
- pola kašičice soli i malo bibera
- 1 kašičica sušenog crnog luka (opciono)
- ulje za prženje
Priprema:
1. korak: Priprema tikvica
Tikvicu oljuštite i izrendajte, pa je dobro posolite i rukama ili kroz gazu dobro iscedite višak tečnosti. Ovo je ključni korak da uštipci ne budu gnjecavi. U galeriji ispod pogledajte kako da ispohujete tikvice, a da ne upiju previše ulja.
2. korak: Priprema testa
U posudi pomešajte isceđenu tikvicu, jaje, brašno, parmezan, začine, so i biber. Mešajte dok ne dobijete gustu i ujednačenu smesu.
3. korak: Prženje
U tiganju zagrejte ulje na srednjoj temperaturi. Kašikom vadite smesu i spuštajte je u ulje, zatim blago pritisnite da dobiju oblik uštipaka. Pržite dok donja strana ne postane zlatno-smeđa (oko 2 minuta), zatim okrenite i pržite još 1–2 minuta.
4. korak: Serviranje
Gotove uštipke vadite na papirni ubrus da upije višak ulja i odmah servirajte dok su topli, uz prilog po želji, kao što je osvežavajući umak od kisele pavlake, peršuna i limete.
