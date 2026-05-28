Za sve one koji ovoga leta neće putovati preko granice predstavljamo detaljan spisak najlepših jezera u Srbiji, koje morate posetiti.

Srebrno jezero

Dugačko 14 km. i široko oko 300 metara Srebrno jezereo je idealno kako za kupanje i plivanje, tako i za brojne druge sportove na vodi. Voda koja presijava srebrnim sjajem, peščane plaže, ukusna hrana, ostaviće vam boravak na Srebrnom jezeru u trajnom pamćenju.

Tokom leta je najveći broj raznih atrakcija za sve turiste. Tada je Srebrno jezero najviše nalik moru i njegove plaže su sa svih strana pune posetilaca. Pored toga, u blizini je otvoren prostor i za letnji kamp, nadomak vode, dok su na vodi dostupni razni sportovi. Pored kupanja, na Srebrnom jezeru možete i krstariti lokalnim brodićem. Srebrno jezero je poznato i po održavanju mngobrojnih manifestacija, pa se sa pravom kaže da na ovoj destinaciji nikada ne može da bude dosadno.

Belocrkvanska jezera

Oni koji jednom odu na kupanje u Belu Crkvu, zauvek se vraćaju ovom banatskom mestu, koje broji čak sedam jezera. Najpoznatija su: Gradsko jezero, Vračevgajsko jezero, Šljunkara, Šaransko jezero...

Najstarije jezero je Gradsko jezero, koje je omiljeno kupalište kako gostiju tako i lokalnog stanovništva. Pored glavne plaže s betonskim kejom i tuševima, posetioci mogu da se odmore i na šljunkovitoj Dečjoj plaži ali i na plaži Jedriličarskog kluba.

Jezero pruža brojne mogućnosti za rekreaciju, te se posetioci željni savladavanja novih veština mogu pridružiti lokalnom vaterpolo, plivačkom ili ronilačkom klubu, ili se „odmetnuti” u uzbudljiv svet sportskog jedrenja.

Gradsko jezero podjednako je uzbudljivo noću kao i danju, te tako posetioci mogu da uživaju u šetnji duž osvetljene trim-staze, kao i da osete uzbuđenje zbog kupanja pod sjajem zvezda. Najhrabriji će izazov pronaći u skakaonicama, a oni koji više vole da na miru uživaju u hrani i piću, zabavu će pronaći u obližnjim kafićima i restoranima, koji su više nego pristupačni. Živ noćni provod odvija se i na splavovima na kojima nastupaju poznati pevači i di-džejevi.

Na svega 200 metara od Gradskog jezera, kad krenete putem Bela Crkva – Kovin, naići ćete na Vračevgajsko jezero.Od ostalih jezera u okolini Bele Crkve izdvaja ga ostrvo bogato vegetacijom do koga se dolazi drvenim mostom postavljenim između dve plaže.

Kad ste već u ovom kraju, obavezno posetite i jezero Šljunkara – najveće od uređenih belocrkvanskih jezera. Odmorite se na šljunkovitoj plaži opremljenoj tuševima i ležaljkama.

Kraj Bele Crkve nalazi se i nekoliko „divljih”, među kojima je najpoznatije Šaransko. Ono je pravi raj za ribolovce koji mogu na miru, neometani kupačima, uživati u ovoj aktivnosti.

Borsko jezero

U podnožju planine Crni Vrh, na nadmorskoj visini od 438 metara smestilo se Borsko jezero, odnosno more Istočne Srbije, kako ga nazivaju meštani. Voda koja u letnjim mesecima dostiže prijatnu temperaturu od 25 stepeni, pa je jako prijatna za kupanje, a turisti navode i da je nestvarno prozirna i čista.

Tu su i uređene plaže koje čine Borsko jezero omiljenim mestom za kupanje i sunčanje, dok staze za šetnju i trčanje, kao i obližnji sportski tereni, posetiocima pružaju priliku za aktivan odmor i rekreaciju. Na borskom jezeru postoji auto - kamp koji se svrstava se među najveće u Srbiji i regionu i specifičan je jer se nalazi u izvanrednom prirodnom okruženju.

Dobra povezanost sa okolnim prirodnim i kulturno-istorijskim lokalitetima, pruža idealnu priliku za različite jednodnevne ili višednevne izlete u kojima možete obići ceo Borski kraj, koristeći jezero kao svoju bazu. Istražite Lazarev kanjon i okolinu bogatu pećinama i jamama poznatih pod zajedničkim nazivom Zlotske pećine. Planinarima i ljubiteljima prirode posebno će prijati penjanje na obližnju planinu Crni Vrh, dok će izlet na arheološko nalazište Feliks Romuliana, sa ostacima rimske palate izgrađene u 3. i 4. veku, obradovati sve ljubitelje Rimskog carstva.

Vlasinsko jezero

Na više od 1.200 metara nadmorske visine, na prostranoj Vlasinskoj visoravni, nalazi se najveće i najviše veštačko jezero u Srbiji.

Vlasinsko jezero verovatno je najlepše leti kada predstavlja idealan spas od gradske vreve i vrelog asfalta.

Zbog relativno mirne površine, isprekidane blagim talasima koji retko kad prelaze visinu od pola metra, Vlasinsko jezero idealno je za kupanje, plivanje i druge sportove na vodi.

Ribolov je dozvoljen kako na otvorenoj vodi, tako i s kamenite obale jezera, a vešti ribolovci imaju priliku da ulove veliki broj slatkovodnih riba uključujući šarana, soma i grgeča, kao i više vrsta pastrmki.

Razuđena obala jezera bogata je ritovima, zalivima i poluostrvima, a ističe se Biljanin zaliv gde možete iznajmiti kajake, pedaline, ali i „privezati” vaše čamce.

Ukoliko se pak odlučite da na jezero dođete kamp prikolicom, možete odsesti u jednom od nekoliko kampova u okolini, ili na nekom od poluostrva i tako uživati u bliskom kontaktu s jezerom i prirodom oko njega.

Vlasinsko jezero okruženo je prostranim livadama, zelenim pašnjacima, kao i brezovim šumama koje su zbog raznovrsnih gljiva koje u njima rastu posebno zanimljive tragačima za pečurkama.

Perućac

Okruženo je vrhovima i strmim liticama planine Tare, predivnom prirodom i šumama. Odlično mesto za ribolov, plivanje, vožnju čamcem ili brodom kanjonom do Višegrada, obilazak rečice i vodopada Vrelo, vidikovaca na planini Tari, kućice na Drni…

Prostor za kupanje je ograđen bovama, i potpuno je bezbedno zahvaljujući spasiocima koji su konstantno prisutni na obali i na čamcima. Na jezeru Perućac postoji uređena pontonska plaža sa bazenima za decu. Poseduje tuševe, tobogane i skakaonice. Postoji mogućnost iznajmljivanja pedalina, čamaca ili kajaka.

U neposrednoj blizini se nalaze i restorani koji služe lokalnu kuhinju i prelepi vidikovci koji pružaju neverovatan pogled na jezero i reku Drinu.