Nedavna svetski značajna otkrića srpskih arheologa u Sićevačkoj i Jelašničkoj klisuri donela su dokaze da su na području Srbije savremeni ljudi neko vreme živeli zajedno s neandertalcima, kao i da je prostor Srbije u vreme ledenih doba bio "rajski vrt" s podnošljivom klimom.

Tamni krug pepela na debelom sloju zemlje i stena ispečenih vatrom osvetljava jedan od najzagonetnijih perioda u istoriji ljudske vrste.

Pored toga što to otkriće navodi na zaključak da je Srbija u vreme ledenih doba bila mesto sa podnošljivom klimom, ono potvrđuje i da je Srbija bila i jedini uvek otvoreni koridor između Istoka i Zapada.

Srpski arheolozi su pronašli dokaze da je moderni čovek tokom vrhunca poslednjeg ledenog doba na području Srbije našao utočište u kojem je preživeo.

Posle otapanja glečera on je osvojio Evropu, a istovremeno su misteriozno nestali njeni stari stanovnici - neandertalci.

Do nedavno, nauka je smatrala da su neandertalci bili primitivniji i inferiorniji u odnosu na savremenog čoveka koji i ih je istrebio, ali otkriće ognjišta kod Sićeva i druga otkrića u svetu, kao i ranije sumnje dela naučnika, dovode u pitanje tu teoriju.

Arheolog Dušan Mihajlović sa Filozofskog fakulteta u Beogradu kaže da ognjište iz Balanice pokazuje da je neandertalac, kao i savremeni čovek, umeo da koristi vatru.

Mihajlović kaže da je pećina Balanica bila pogodna za život kako neandertalaca, tako i savremenih ljudi, jer je pored nje bio i potok iz kojeg su pile vodu brojne životinje tog doba, koje su lovili.

- Nisu samo ljudi iz Balanice lovili životinje, već i obrnuto. U najnižim arheološkim nalazištima otkrili smo ljudske ostatke koje su kao plen doneli grabljivci, verovatno divovske pećinske hijene - rekao je Mihajlović.

Nova istraživanja šireg područja pokazala su da pećina Balanica nije bila usamljeno stanište, jer su u obližnjoj Jelašničkoj klisuri takođe pronađena mnogobrojna ljudska staništa iz duboke praistorije.

- U stvari, prve sigurne tragove neandertalca u Srbiji, stare 102.000 godina, našli smo u pećini Pešturini u Jelašničkoj klisuri. Pored njihovih skeletnih ostataka našli smo i kost s urezanim linijama koja im je služila kao ukras, a izgleda da su se ukrašavali i perjem i kandžama životinja - kaže Mihajlović.