Poznato je da se kod ulaza često sade biljke poput lavande ili ruzmarina jer mirisom odbijaju insekte, a deluju lepo. Ali, ako tražite ipak nešto drugačije za ulaz u svoj dom, onda je dobra ideja da razmislite da posadite ukrasnu travu ili šaš (carex).

Carex je vrlo zahvalna biljka za ulaz u kuću ili terasu jer lepo izgleda tokom cele godine, čak i kada ne cveta. Njeni uski, savijeni listovi daju utisak urednosti i prirodne estetike prostora, pa saksija nikad ne deluje prazno ili zapušteno.

Ova biljka je praktična jer dobro podnosi različite uslove, i sunce i polusenku, a pošto ne traži stalnu pažnju, idealna je i za baštovane početnike. Zalivanje je potrebno umereno, a najvažnije je da zemlja ne bude potpuno suva duži period, ali ni previše natopljena.