Poznato je da se kod ulaza često sade biljke poput lavande ili ruzmarina jer mirisom odbijaju insekte, a deluju lepo. Ali, ako tražite ipak nešto drugačije za ulaz u svoj dom, onda je dobra ideja da razmislite da posadite ukrasnu travu ili šaš (carex).
Carex je vrlo zahvalna biljka za ulaz u kuću ili terasu jer lepo izgleda tokom cele godine, čak i kada ne cveta. Njeni uski, savijeni listovi daju utisak urednosti i prirodne estetike prostora, pa saksija nikad ne deluje prazno ili zapušteno.
Ova biljka je praktična jer dobro podnosi različite uslove, i sunce i polusenku, a pošto ne traži stalnu pažnju, idealna je i za baštovane početnike. Zalivanje je potrebno umereno, a najvažnije je da zemlja ne bude potpuno suva duži period, ali ni previše natopljena.
Šaš nema jak miris kao lavanda ili ruzmarin, ali zato vizuelno doprinosi utisku čistog i uređenog ulaza, deluje magično kada poraste, pa daje efekat zelene oaze na ulasku u dom. Ne privlači insekte u velikoj meri i ne pravi nered opadanjem lišća kao neke cvetne vrste, što je čini pogodnom za mesto odmah pored vrata.
Ukratko, ako želite jednostavnu, dugotrajnu i urednu biljku za spoljašnju saksiju bez puno obaveza, ukrasna trava ili šaš je vrlo pouzdan izbor koji daje efekat zelenila, bez puno truda i komplikacija.
Komentari (0)