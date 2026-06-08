Uz porodični ručak, koji je najčešće podrazumevao domaću supu, kuvano jelo ili krompire sa mesom, u jugoslovenskim domaćinstvima salata od paradajza i krastavca je bila obavezna tokom leta. Ali, domaćice u Jugoslaviji imale su svoje trikove da ukus podignu na viši nivo. Par jednostavnih dodataka, pravili su veliku razliku.

Mnogo domaćica je dodavalo i crni luk na tanke kolutove, to je bio taj restoranski šmek. Ali ono što daje poseban ukus jeste malo belog luka. Jedno ili pola čena belog luka u salati od paradajza i kratavca pravi krupnu razliku.

U mnogim kućama je postojao i trik sa kremastijom verzijom. Kašičica kiselog mleka ili pavlake preko salate, posebno u Vojvodini i Bosni, davala je potpuno drugačiju, mekšu notu.

Ono što se često zaboravlja jeste dodatak malo svežeg peršuna ili čak vegeta za pojačanje ukusa. Još jedna tajna je dobro rashlađeni paradajz kako bi salata dobila onaj pravi domaći ukus.

Ulje, malo vegete, luk i ponekad malo pavlake ili kiselog mleka, to je bila jugoslovenska formula za savršenu salatu od paradajza i krastavca.