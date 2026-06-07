Iako se nekada smatrao jednostavnom seoskom hranom, danas se kačamak ponovo nalazi na trpezama zahvaljujući svom bogatom ukusu, lakoj pripremi i pristupačnim sastojcima. Uz dodatak maslaca dobija još puniju aromu i kremastiju teksturu kojoj je teško odoleti.

Recept za najzdraviji starinski doručak

Sastojci:

4 šolje vode

1 kašičica soli

1 šolja žutog kukuruznog brašna

3 kašike maslaca

Priprema:

Sipajte vodu u šerpu i dodajte so, pa zagrejte do ključanja.

Kada voda provri, postepeno dodajte kukuruzno brašno uz neprestano mešanje kako se ne bi stvorile grudvice.

Smanjite temperaturu i nastavite da kuvate uz povremeno mešanje dok smesa ne postane gusta i kompaktna.

Kada kačamak dostigne željenu gustinu, sklonite ga sa šporeta i umešajte maslac. Mešajte dok se potpuno ne otopi i sjedini sa smesom.

Poslužite dok je još topao, uz mladi sir, kiselo mleko ili jogurt.

Zašto je kačamak ponovo popularan?

Osim što se priprema brzo i ne zahteva skupe sastojke, kačamak je odličan izbor za doručak jer dugo pruža osećaj sitosti. Upravo zbog toga mnogi ga smatraju jednim od najboljih tradicionalnih obroka za početak dana.

Jednostavan, ukusan i pun domaćeg šarma, kačamak je dokaz da najlepši recepti često nastaju od svega nekoliko osnovnih namirnica.