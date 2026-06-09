Nakon strašne Albanske golgote i izgnanstva naše vlade, vojske i naroda na Krf tokom Prvog svetskog rata na ovom ostrvu se formirala čitava jedna "mala Srbija". Radile su škole, štampale su se novine, otvarale su se bolnice… Slavili su se Uskrs, Božić i krsne slave, bilo je krštenja, a i po nekog venčanja… Jer, život, koliko god teški uslovi bili, uvek nastavlja dalje!

Snagu i nepresušnu nadu u pobedu naših vojnika zabeležili su bezbrojni novinari, putopisci, ali i saveznički vojnici koji su se susretali sa Srbima tokom Velikog rata.

Jedan od najinteresantnijih zapisa ostavi je general Pijeron de Mondezir, komandant savezničke misije na Krfu. On je zabeležio “vic” koji su srpski vojnici tih dana pričali, a u kojem je najbolje oslikana sva vera i nada u konačnu pobedu, ali i sposobnost da se podnesu i najveće žrtve i da se i posle toga nasmeje – čak i na sopstveni račun.