Jedan komad klasičnih ledenih kocki ima preko 350 kalorija, a u tepsiji se krije oko pola kile belog šećera. Zato su fit ledene kocke spas kad vam se jede slatko, a ne želite da posle dva zalogaja zaspite za stolom. Kremasti fil ostaje, čokoladni preliv ostaje, samo bela kora i šećer odlaze sa scene.

Sve se završava začas. Banana daje slatkoću, proteinski puding menja šlag, a kora se peče samo petnaest minuta.

Zašto fit ledene kocke pobeđuju original

Najveći problem originalnog recepta nije čokolada, nego kora. Belo brašno, beli šećer, pa kremasti fil sa puterom, posle dva komada padate u dremež do večere. Ovde menjamo svega dva sastojka, a kalorija nestaje skoro upola.

Ovsene pahuljice menjaju brašno, banana menja šećer, i dobijate desert koji se uklapa i u dane kada brojite svaki zalogaj.

Sastojci za koru

2 jaja

60 g ovsenih pahuljica

1 kašika kakao praha

60 ml bademovog mleka

kašičica praška za pecivo

20 g čoko proteina (jedna kesica)

malo dodatnog mleka za prelivanje

Sastojci za fil i preliv

1 proteinski puding od vanile

3 kašike grčkog jogurta

1 zrela banana

100 g crne čokolade

100 ml bademovog mleka

Sve staje na jednu policu i ništa se ne kupuje u specijalizovanim radnjama. Vanila puding i kesicu čoko proteina nađete u svakom većem marketu, ostalo je standardna ekipa iz frižidera.

Priprema fit ledenih kocki korak po korak

Sastojke za koru ubacite u blender i izmiksajte dok ne dobijete glatku, tamnu smesu. Sipajte u manju tepsiju obloženu papirom za pečenje. Peče se petnaest minuta na 200 stepeni i tu morate da budete budni, jer kora kasnije upija mleko i mora da ostane mekana.

Prohlađenu koru izbockajte viljuškom po celoj površini i prelijte sa par kašika bademovog mleka. Tu većina nas preskoči korak, pa se posle ljuti što je kora suva. Bockanje nije za izgled, nego da mleko stvarno uđe unutra.

Bananu isecite na tanje kolutove i poređajte gusto preko kore. Pomešajte grčki jogurt i pripremljeni puding, pa kremu razmažite preko banane. Kolač ide u zamrzivač pola sata kao minimum, a sat vremena je bolje. Fil mora da stegne pre nego što ode vrela čokolada.

Crnu čokoladu izlomite na komade i prelijte vrelim bademovim mlekom. Sačekajte minut, pa lagano mešajte dok ne dobijete sjajnu, gustu masu. Sipajte preko hladnog fila i odmah razravnajte kolač. Na ledenoj podlozi se stegne začas i ako oklevate, dobijate grudvice umesto ravne čokoladne ploče.

Greška koja vam upropasti ceo trud

Zelena, tvrda banana je najveća zamka. Mora biti zrela, sa flekicama na kori, jer samo takva ima dovoljno prirodnog šećera da koru pretvori u slatku. Tvrda banana ostane bljutava i ceo desert dobije ukus dijetalnog keksa iz apoteke. Niko ne želi takav kraj posle sat vremena u kuhinji.

Zašto ćete ovaj recept stalno praviti

Fora je u tome što kolač uopšte nema onaj bljutav ukus dijetalne hrane. Dobijate prave, kremaste proteinske ledene kocke koje klize niz grlo, bez težine u stomaku posle.

Sledeći put kad vam se prijede slatko, batalite staru kalorijsku bombu i napravite ovu verziju bez trunke griže savesti.

(Krstarica)