Izdala je Mihaila, pa zbog ljubavnika tražila razvod: Julija se majci žalila na Srbiju, odbijala da pređe u pravoslavlje, a ovo joj narod nije oprostio

Javnost je od Julije očekivala da pređe u pravoslavlje, što je posebno isticao beogradski mitropolit Mihailo Jovanović. S druge strane, Mihailo nikada nije vršio pritisak na nju, pa je i naložio izgradnju male kapele na dvoru gde je služena misa nedeljom.

Kneginja je pred narod izlazila samo u svečanim prilikama. Iako je sam knez Mihailo uveo strog red na srpskom dvoru, Juliju je narod krivio što beogradske gospođe prima samo na zakazanim prijemima i zamerao Mihailu što se oženio strankinjom. Ono što je svima oko Mihaila smetalo, od najbližih saradnika kao što je Anastas Jovanović pa do običnog naroda u varoši, bilo je to što Julija nije zatrudnela , a svi su čekali naslednika.

Preljuba

Knežev upravnik dvora Anastas Jovanović otkrio je da je Julija u prepisci sa nemačkim grofomKarlom Arenberškim i zadržao jedno od njenih pisama koje je odlučio da preda Mihailu. Pismo je bilo napisano na nemačkom i u njemu je kneginja pisala o razvodu od srpskog kneza i zajedničkom životu sa Arenberškim u Veneciji. Jovanović beleži da je kneginja često putovala i da se po Evropi viđala sa grofom Arenbergom. U pismima majci žalila se da je Srbija za nju postala „nesnosna“ i da brak više ne funkcioniše.

Knez Mihailo, koji je više puta izjavljivao da bi se pre odrekao prestola i napustio zemlju nego da ostavi Juliju, bio je šokiran ovim saznanjem. Veza između kneginje i grofa trajala je čak sedam godina, što je kneza duboko povredilo.