Na ambalaži sve zvuči savršeno: "NPK kompleks, humati, mikroelementi, stimulatori korena".

U praksi, dešava se sledeće: biljka naglo krene, izbaci tamnozelen i bujan list — a zatim stane. Posle tri nedelje azot se ispere, a koren nije stigao da ode dublje. Zašto bi i išao, kad mu je sve bilo „servirano“ odmah ispod stabla?

"A komšinica ga koristi!", kaže žena.

I zaista — tada se vidi razlika. Paradajz iz "brzog starta" prvi gubi donje listove, prvi traži dodatnu prihranu i prvi pokazuje slabost. Moj, sa razvijenim korenom, ostaje stabilan i sam sebi nalazi hranu.

Osnovni princip

Paradajzu u prve dve-tri nedelje ne treba "udar azota". Potrebne su mu tri stvari:

blaga organska materija,

balans kalijuma i fosfora,

zaštita korena od bolesti iz zemljišta. Šta stavljam u rupu 1. Šaka zrelog humusa ili komposta

Nikako svež stajnjak. Ni "polutruli". Potreban je kompost koji miriše na šumu, ne na amonijak.

U rupu stavljam oko pola litra — dve dobre šake.

Zašto? Ne hrani direktno biljku, već aktivira mikrofloru. Zemlja postaje rastresita, zadržava vlagu, a koren ima idealne uslove.