Samo dvadesetak minuta od centra Novog Sada, na obroncima Fruške gore, krije se pravi prirodni dragulj - Ledinačko jezero.
Mnogi posetioci ne mogu da poveruju da ovakvo mesto postoji u Srbiji. Tirkizna voda, miris šume i tišina koja vlada stvaraju prizore koji izgledaju kao sa razglednice.
Ledinačko jezero nastalo je u napuštenom kamenolomu, a specifičnu nijansu vode duguje kombinaciji mineralnog sastava tla i sunčevih zraka.
Za one koji žele mirnu šetnju, odmor u prirodi ili fotografije koje izgledaju nestvarno, ovo jezero je savršen izbor - i to na svega pola sata vožnje od novosadskog Trga slobode.
Smeštaj se ne može naći na samom Ledinačkom jezeru, ali zato može u okolini. Cena noćenja za dve osobe iznosi od 3.000 do 4.500 dinara u zavisnosti da li gosti žele doručak ili ne.
