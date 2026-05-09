Proleće je idealno vreme za veliko spremanje doma, a jedno mesto koje gotovo uvek zahteva dodatnu organizaciju jeste – ormar. Gomila garderobe, marame koje stalno ispadaju, tašne bez mesta i cipele razbacane po policama mogu učiniti da svakog jutra imate osećaj da „nemate šta da obučete“, iako je ormar prepun stvari.
Dobra vest je da uz nekoliko jednostavnih trikova možete maksimalno iskoristiti prostor koji već imate i učiniti da vaš ormar izgleda urednije, preglednije i funkcionalnije. Najbolje od svega je što za većinu ovih ideja nisu potrebna velika ulaganja, već samo malo kreativnosti i dobre organizacije.
Napravite praktičan držač za marame i garderobu
Jedan od najvećih problema u ormaru često su sitni komadi garderobe poput marama, topova ili majica na bretele koje se lako gužvaju i gube među ostalim stvarima.
Odlično rešenje može biti jednostavan držač napravljen od običnih štipaljki. Na ovaj način marame će biti pregledno poređane, nećete ih više tražiti po fiokama, a uštedećete i mnogo prostora. Isti trik možete koristiti i za lagane majice ili garderobu koja često spada sa ofingera.
Pored praktičnosti, ovakav način organizacije omogućava vam da odmah vidite šta imate, pa ćete mnogo lakše kombinovati stvari i izbeći poznatu rečenicu: „Nemam šta da obučem.“
Iskoristite vertikalni prostor u ormaru
Većina ljudi organizuje garderobu samo po policama i fiokama, dok veliki deo vertikalnog prostora ostaje potpuno neiskorišćen.
Jedan od najjednostavnijih trikova jeste da na unutrašnju stranu ormara ili zid zalepite dekorativne ručice za nameštaj koje mogu poslužiti kao dodatne kukice. Na njih možete kačiti marame, kaiševe, modne dodatke ili čak nakit.
Na taj način oslobađate prostor na policama, a stvari koje svakodnevno koristite biće vam nadohvat ruke. Osim što je praktično, ovo rešenje može izgledati veoma elegantno i dati garderoberu potpuno novi izgled.
Pametan način za odlaganje tašni
Tašne često zauzimaju mnogo mesta, naročito ako ih držimo naslagane jednu preko druge. Tada se lako deformišu, a pronalaženje one koju želite postaje prava muka.
Jedan jednostavan trik može rešiti taj problem – okačite metalni lanac na kukicu i pomoću njega poređajte sve svoje tašne. Svaka torba imaće svoje mesto, biće pregledna i zaštićena od gužvanja.
Ovakav način organizacije posebno je koristan za manje stanove i garderobere u kojima je svaki centimetar prostora dragocen.
Iskoristite svaki deo police
Police u ormaru često deluju pretrpano jer prostor nije dobro raspoređen. Umesto da stvari slažete jednu preko druge, pokušajte da organizujete prostor po kategorijama.
Cipele možete uredno poređati pomoću dodatnih stalaka ili kutija, aksesoare odvojiti u manje korpe, a sezonske stvari skloniti na više police koje ređe koristite.
Kada svaka stvar ima svoje mesto, ormar ne samo da izgleda urednije, već ćete i mnogo brže pronalaziti ono što vam je potrebno.
Organizujte garderobu po bojama i stilu
Jedan od trikova koji koriste stilisti i profesionalni organizatori jeste raspoređivanje garderobe po bojama i tipu odeće.
Na primer, sve bele košulje mogu stajati zajedno, zatim crne, pa pastelne nijanse. Isto važi i za pantalone, haljine ili sakoe. Ovako ćete mnogo lakše praviti modne kombinacije i imati bolji pregled onoga što zaista nosite.
Pored toga, kada jasno vidite koliko komada odeće posedujete u određenoj boji ili stilu, lakše ćete izbeći nepotrebnu kupovinu sličnih stvari.
Sređen ormar štedi vreme i živce
Dobro organizovan garderober ne znači samo lepši izgled ormara, već i manje stresa tokom svakodnevnog spremanja. Kada znate gde se šta nalazi, jutarnje biranje odeće postaje mnogo jednostavnije i brže.
Uz nekoliko praktičnih trikova i malo volje, čak i mali ormar može izgledati prostrano i uredno. Prolećno sređivanje zato može biti idealna prilika da napravite sistem koji će vam olakšati svakodnevicu tokom cele godine.
