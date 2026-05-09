Na auto-putu E-763, između petlji Takovo i Preljina, u toku je krečenje potpornog zida, zbog čega je za saobraćaj zauzeta zaustavna traka. Radovi se izvode radnim danima od 7 do 15 časova, dok se vikendom uspostavlja redovan režim saobraćaja. Planirano je da radovi traju do 21. maja, ukoliko vremenski uslovi to dozvole.

Dodatne gužve i izmene očekuju se i na putu Arilje – Prilike, gde je zbog asfaltiranja kolovoza na snazi potpuna obustava saobraćaja od skretanja za Radaljevo do firme Habit.

- Vozači se preusmeravaju na alternativni pravac Arilje – Guča – Kotraža – Ivanjica – Prilike, a obustava će trajati do 11. maja do 6 časova, potvrđeno je za RINU.

Radovi su aktuelni i na drugim deonicama širom Srbije. Na moto-putu M11 kod Tošinog Bunara u smeru ka Nišu izvodi se popravka dilatacije na nadvožnjaku, zbog čega će saobraćaj do 11. maja biti preusmeren u preticajnu traku.

Na auto-putu E-761 između petlji Trstenik i Vrba zatvorena je zaustavna traka zbog radova na zaštiti od poplava, dok se kroz Medveđu izvode radovi na krpljenju kolovoza uz naizmenično propuštanje vozila.



Prema poslednjim informacijama, na naplatnim stanicama i graničnim prelazima jutros nema dužih zadržavanja.