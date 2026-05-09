Ipak, domaćin Nenad Glođević iz sela Mršinci kaže da straha nema ukoliko se održavaju higijena i red u domaćinstvu.

U njegovim pomoćnim objektima smešteni su seno, hrana za stoku i sve ono što bi moglo privući glodare, ali ovaj domaćin tvrdi da problem uspešno rešava na prirodan način.

- Pa ja nemam problema nikakvih. Držim mačke, one mi uništavaju najviše glodara. Ja sam to rešio. Držim četiri-pet mačaka, ne znam ni sam koliko ih ima, kaže za RINU Glođević kroz osmeh.

On dodaje da mačke imaju važnu ulogu u svakom domaćinstvu, ali i da o njima mora da se vodi računa.

- Mačke moraju dobro da se hrane da bi hvatale miševe. Gladna mačka neće da hvata miševe. Ona ih hvata kada je sita, iz besa, igra se sa njima, rekreativno, priča ovaj domaćin.

Kada su u pitanju pacovi, Glođević kaže da ih u ovom kraju nema mnogo, ali da koristi i dodatna sredstva zaštite tamo gde mačke ne mogu da priđu.

- Koristim i otrov, ali samo na tavanima i mestima gde mačke ne mogu da dođu, objašnjava on.

Ipak, prema njegovim rečima, ključ borbe protiv glodara nije samo u mačkama, već pre svega u urednosti domaćinstva.

- Mora sve da bude uredno, da se ne prosipa hrana bez veze. Kad je zapušteno i kad ima ostataka hrane svuda, onda dolaze glodari, a sa njima i bolest, upozorava Glođević.

On ističe da redovno održava higijenu u objektima, pravilno skladišti hranu za stoku i ne ostavlja ostatke hrane oko kuće, što je, kako kaže, pola posla u sprečavanju pojave glodara.

Stručnjaci podsećaju da hanta virus prenose zaraženi glodari, najčešće putem izlučevina, te da je upravo higijena zatvorenih prostora, podruma, tavana i pomoćnih objekata od ključnog značaja za prevenciju.

Zaključno, iako strah od bolesti postoji, domaćini iz sela poručuju da nema mesta panici ukoliko se vodi računa o urednosti domaćinstva.

A po svemu sudeći, u mnogim seoskim dvorištima mačke su i dalje najbolji i najverniji saveznici u borbi protiv neželjenih gostiju.