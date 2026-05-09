Ukoliko ste ljubitelj langoša ili drugog prženog testa, ali nemate vremena da ih dugo mesite i pržite, ovaj recept će vas oduševiti.

Pravi se od samo nekoliko osnovnih sastojaka koje već imate u kuhinji, a rezultat je mekano i ukusno pecivo koje se priprema ekstra brzo.

Super su za doručak, večeru ili kada vam se jede nešto toplo i domaće, a nemate strpljenja da se gnjavite sa mešenjem.

Osnovne informacije

Kuhinja: srednjoevropska

Tip jela: pecivo

Porcije/Količina: oko 8–10 manjih langoša

Vreme pripreme: 10 minuta (+ 30 minuta odmaranja testa)

Vreme kuvanja/pečenja/hlađenja: 8–10 minuta

Ukupno vreme pripreme: oko 45 minuta

Težina: lako

Sastojci:

150 g običnog jogurta

300 g brašna

1 kašičica soli

1 kašičica praška za pecivo

malo ulja (za premazivanje ili po želji prženje)

kečap ili pavlaka po želji

rendani sir po ukusu

Priprema:

1. korak: Priprema testa

U većoj posudi pomešajte jogurt, brašno, prašak za pecivo i so. Zamesite glatko testo koje se ne lepi za ruke. U galeriji ispod pogledajte koji tip brašna je najbolje da koristite za to.

2. korak: Odmaranje

Pokrijte testo i ostavite ga u frižideru oko 30 minuta kako bi se lepo povezalo i bilo lakše za obradu.

3. korak: Oblikovanje

Razvucite testo na pobrašnjenoj površini i čašom ili kalupom vadite krugove željene veličine.

4. korak: Pečenje

Poređajte ih na pleh obložen papirom za pečenje i pecite u zagrejanoj rerni na 180 stepeni oko 8–10 minuta, dok ne dobiju zlatnu boju.

5. korak: Završni dodaci

Dok su još topli, premažite ih sa malo ulja, pa dodajte kečap ili pavlaku i pospite rendanim sirom.