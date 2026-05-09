Ukoliko ste ljubitelj langoša ili drugog prženog testa, ali nemate vremena da ih dugo mesite i pržite, ovaj recept će vas oduševiti.
Pravi se od samo nekoliko osnovnih sastojaka koje već imate u kuhinji, a rezultat je mekano i ukusno pecivo koje se priprema ekstra brzo.
Super su za doručak, večeru ili kada vam se jede nešto toplo i domaće, a nemate strpljenja da se gnjavite sa mešenjem.
Osnovne informacije
Kuhinja: srednjoevropska
Tip jela: pecivo
Porcije/Količina: oko 8–10 manjih langoša
Vreme pripreme: 10 minuta (+ 30 minuta odmaranja testa)
Vreme kuvanja/pečenja/hlađenja: 8–10 minuta
Ukupno vreme pripreme: oko 45 minuta
Težina: lako
Sastojci:
- 150 g običnog jogurta
- 300 g brašna
- 1 kašičica soli
- 1 kašičica praška za pecivo
- malo ulja (za premazivanje ili po želji prženje)
- kečap ili pavlaka po želji
- rendani sir po ukusu
Priprema:
1. korak: Priprema testa
U većoj posudi pomešajte jogurt, brašno, prašak za pecivo i so. Zamesite glatko testo koje se ne lepi za ruke. U galeriji ispod pogledajte koji tip brašna je najbolje da koristite za to.
2. korak: Odmaranje
Pokrijte testo i ostavite ga u frižideru oko 30 minuta kako bi se lepo povezalo i bilo lakše za obradu.
3. korak: Oblikovanje
Razvucite testo na pobrašnjenoj površini i čašom ili kalupom vadite krugove željene veličine.
4. korak: Pečenje
Poređajte ih na pleh obložen papirom za pečenje i pecite u zagrejanoj rerni na 180 stepeni oko 8–10 minuta, dok ne dobiju zlatnu boju.
5. korak: Završni dodaci
Dok su još topli, premažite ih sa malo ulja, pa dodajte kečap ili pavlaku i pospite rendanim sirom.
